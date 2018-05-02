Garanti ve Hepsiburada'dan iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - Garanti Bankası, Hepsiburada ile iş birliğine giderek, web\'den ve mobilden ödeme anında alınabilen \'Garanti Alışveriş Kredisi\' uygulamasını başlattı.

Türkiye’de e-ticarette ilk defa, alışveriş yaparken banka müşterilerinin kredili alışveriş yapmasına imkân sağlayan Hepsiburada, şimdi de dijital bankacılık çözümleriyle Türkiye’de öncü rol üstlenen Garanti Bankası ile müşterilerine bu hizmeti sunuyor.

Garanti Bankası müşterileri, Hepsiburada’dan yapacakları 750 lira ile 15 bin lira arasındaki alışverişlerini, ödeme anında \'Garanti Alışveriş Kredisi\' seçeneğini kullanarak, 3 aydan 48 aya varan vadeler ve lansmana özel yüzde 1,59 faizle gerçekleştiriyor.

Müşteriler kredilerini Hepsiburada web sitesinden veya Hepsiburada mobil uygulaması üzerinden diledikleri yer ve zamanda kullanabiliyor. Tüketiciler, online alışverişlerde kredi kartıyla öder gibi, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla alışveriş kredisi satın alma imkânına sahip oluyor. Garanti müşterileri bu teknolojik altyapı sayesinde alışveriş yaparken, kredi faizine ek bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat krediden yararlanabiliyor.

\"MÜŞTERİLERİN HAYATLARINI DAHA DA KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ\"

İşbirliğini değerlendiren Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı Korhan Öz, \"E-ticaret alanında mükemmel müşteri deneyiminin en önemli faktörleri arasında kolaylık ve hız geliyor. Hepsiburada olarak teknoloji platformumuz sayesinde yeni imkânları müşterilerimize sunarken, her zaman onların hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de bireysel krediyle alışveriş yaptıran ilk online alışveriş platformu Hepsiburada. Garanti Bankası’yla güçlerimizi birleştirerek e-ticarete farklı bir boyut getirmeye devam ediyoruz. Bu ödeme imkânı sayesinde, Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan Garanti Bankası müşterileri, kolayca kredi kullanarak alışverişini yapabiliyor\" dedi.

\"HER ŞEY MÜKEMMEL MÜŞTERİ DENEYİMİ İÇİN\"

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise, şunları söyledi:

“Hayatın her alanında ağırlığını giderek artıran dijitalleşme ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve ödeme tercihleri de hızla değişiyor. Bu değişimle beraber e-ticaret sektörü her geçen gün büyüyor. Müşterilerimizin bulunduğu her platformda onlara kusursuz bir deneyim yaşatma ve her türlü bankacılık hizmetini sunabilme vizyonuyla hareket eden bir banka olarak, ülkemizin en büyük online alışveriş platformu Hepsiburada ile önemli bir iş birliğine imza attık. Garanti müşterileri bundan böyle, Garanti Alışveriş Kredisi ile Hepsiburada’dan yapacakları alışverişleri sırasında kredi kullanmanın, kredi kartı ile ödeme yapar gibi, harcamalarını uygun faiz ve vadelerle ödemenin rahatlığını yaşayacaklar. Dijital bankacılık çözümleriyle Türkiye’de öncü rol üstlenen Garanti Bankası olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle, farklı işbirlikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, hızlı ve güvenli şekilde değer katmaya devam edeceğiz.\"

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