Garanti “Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası” seçildi

İstanbul, 7 Şubat (DHA) – Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance’ın yaptığı “En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları” değerlendirmesinde üst üste üçüncü kez “Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi” hizmeti sunan bankası seçildi.

Garanti ödülü üç yıl üst üste alarak, nakit yönetimi konusundaki başarısını uluslararası arenada bir kez daha tekrarladı. Garanti Nakit Yönetimi Birimi; ürün çeşitliliği ve pazar payı gibi farklı kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda; başta tedarik zinciri, tahsilat ve ödeme çözümleri olmak üzere sunduğu geniş ürün yelpazesiyle ödülü almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Uluslararası platformlarda pek çok ödül kazanan Garanti, Türkiye’nin nakit yönetiminde de en iyi banka olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yaklaşık 20 yıl önce Nakit Yönetimi Birimi’ni kurarak sektörde bu alanda birçok ilke imza attık ve yıllardır öncü banka konumumuzu koruyoruz. Bu kapsamda Global Finance tarafından üst üste üçüncü kez ‘Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi’ kategorisinde ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını özenle analiz ederek, nakit yönetimi alanında verdiğimiz hizmetleri geliştirmeyi sürdüreceğiz. Farklı segmentteki birçok müşterimizin ihtiyacına uygun çözümlerle, en iyisi olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)