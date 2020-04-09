Garanti ödemesi, bağış kampanyasında toplanandan fazla: Osmangazi Köprüsü için 2 milyardan fazla ödenecek

İktidar sadece Osmangazi Köprüsü’nden geçmeyen araçlar için bu ay içinde Otoyol A.Ş’ye 2 milyar 35 milyon liralık ödeme yapacak. Kampanyada toplanan 1.4 milyar TL’nin bir köprü için verilecek tutarın altında kaldığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Bu para bu yıl müteahhitlere değil millete verilmeli. Köprüden geçen araç sayılarında 2019 yılında büyük düşüş yaşanmıştı, şimdi salgın nedeniyle gelen kısıtlamalarla Osmangazi’den, Yavuz Sultan Selim’den hiç araç geçmiyor” dedi

İktidar Koronavirüsle mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyayla bağış toplamaya çalışırken Osmangazi Köprüsü’nü yapan şirkete geçmeyen araçlar için yapılacak ödemenin zamanı geldi. Nisan ayı içinde Astaldi, Nurol, Makyol ve Özaltın şirketlerinden oluşan konsorsiyuma köprüden geçmeyen 5 milyon 754 bin araç için ödenecek tutarın 2 milyar TL’nin üzerinde olacağı hesaplanıyor.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Yap-İşlet- Devret modeliyle inşa edilen ve döviz kuru üzerinden araç geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’nden geçmeyen araçlar için Hazine’ye bu yıl da yüklü bir fatura çıkacak. Ocak ayındaki kur esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Otoyol A.Ş’ye 2 milyar 35 milyon liralık ödeme yapılması bekleniyor.

Araç sayısı düşüyor

Osmangazi Köprüsü için otoyol bağlantıları hariç konsorsiyuma yıllık 14 milyon 600 bin araç geçiş garantisi verildi. 2018 yılında 9 milyon 98 bin, 2019 yılında da 8 milyon 486 bin araç geçti. 2018 yılında geçmeyen 5 milyon 502 bin araç için 1 milyar 500 bin TL garanti ödemesi yapıldı. Bir önceki yıla göre 612 bin daha az aracın köprüyü kullanması şirkete yapılacak fatura daha da büyüdü. 2020 yılında ekonomik kriz ve koronavirüs tedbirleri kapsamında köprüden geçen araç sayısının daha da azalması bekleniyor.

"Bu para bu yıl müteahhitlere değil millete verilmeli"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar millet olarak şirketlere çalışıldı, geçen geçmeyen herkes bu firmalara garanti nedeni ile ödeme yaptı. Şimdi bu şirketlerden fedakarlık bekliyoruz, alacaklarından vazgeçmelerini, ertelemelerini bekliyoruz” dedi.

Bu ay içinde şirkete yapılacak ödemenin 2 milyar TL’ye geçeceğini belirten Akar, şunları söyledi: “Bugün bağış kampanyası ile ulaşılan rakam 1.5 milyar TL’yi geçmedi, halen Osmangazi Köprüsü’ne garanti kapsamında Hazine’nin 2019 yılında ödemesi gereken tutar kadar bile toplanamadı. Bu para bu yıl müteahhitlere değil millete verilmeli. Köprüden geçen araç sayılarında 2019 yılında büyük düşüş yaşanmıştı, şimdi salgın nedeniyle gelen kısıtlamalarla Osmangazi’den, Yavuz Sultan Selim’den hiç araç geçmiyor. Fatura daha da büyüyecek, 2020 yılı için yapılacak ödemeler 10 milyar TL’yi geçecektir. Derhal gereken adımlar atılmalı, garanti ödemeleri dövizle değil TL ile hesaplanmalıdır.”