Garanti Emeklilik üyeleri! Aralık ayı fırsatları kaçırmayın!

Aralık ayında da Garanti Emeklilik program ortaklarıyla hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinlikler sizleri bekliyor...

Garanti Emeklilik Aralık ayı etkinlikleri; Gurmebüs ile Lezzet Turuna Çıkıyoruz!

Yer: İstanbul

Tarih: 09 Aralık 2012

İstanbul'un tarihi bölgesinde en güzel yemekleri yiyeceğiniz noktalara otobüsümüzde muhteşem bir sohbet eşliğinde yol almaya hazırlanın!

Afiili Cezve'de tatlılar, Fetih İşkembe'de sakatatlar, Cihan Tulumba'da tulumba tatlısının en lezzetlisi, Balat Fırını'nda unlu mamüller , Fındık Kabuğu'nda köfte ve Balat Kültür Evi'nde börek ve kurabiyeler tadına varmanız için sizleri bekliyor.

Sirkeci bölgesinde eğlenceli ve leziz bir gün geçirmek için size özel fiyat fırsatıyla lezzet duraklarına gerçekleştireceğimiz gezimizi kaçırmayın.

Psikolojik Film Analizi Atölyemiz Devam Ediyor!

Yer: İstanbul Film Akademisi

Tarih : 14 Aralık ya da 21 Aralık Cuma

Bu ay sizler için İstanbul Film Akademisi’nde Jim Carrey ve Kate Winslet’in baş rollerini paylaştığı “Eternal Sunshine Of The Spotless Mind” (Sil Baştan) adlı filmi Psikolog Yazar Şule Öncü rehberliğinde analiz edeceğiz.

Filmlere bakış açınızı değiştirmek ve film deneyimini çok daha farklı bir boyuta taşımak için size özel fiyatla etkinliğimizi kaçırmayın.

Size ve Çocuklarınıza Özel Bir Mutfak Macerasına Hazırlanın!

Yer: City Cooks

Tarih: 15, 23 Aralık 2012

Yılbaşı hazırlıklarınızı çocuklarınızla beraber yapmak için mutfağımızdaki yerinizi alın. Bu ay derslerimizde öğreneceğiniz tariflerle evlerinizi yılbaşı kurabiyeleriyle süsleyecek ve çocuklarınızla bunları hazırlarken harika dakikalar geçireceksiniz.

Ayrıca hazırlayacağınız soslarla masanızda rengarenk makarnalar için yer açacak ve bu özel geceye ayrı bir eğlence getirmiş olacaksınız.

Kurabiye hamurundan süslemelerine,makarna yapımından sosuna kadar kendinizin ve çocuğunuzun hazırlayacağı bu eğlenceli derslerimizi size özel fiyat fırsatıyla kaçırmayın!

Topkapı Sarayı kapılarını bizim için aralıyor!

Yer: Topkapı Sarayı

Tarih : 16 Aralık Pazar

Osmanlı İmparatorluğu'nun tanık olduğu tüm isyanlar, kutlamalar, törenler ve günlük hayatının gelenekleri Topkapı Sarayı surlarının içinde kendini göstermiştir. Topkapı gezimizde olayların gerçekleştiği yerleri görebilecek ve tarihimizin en önemli dönemine tanık olabileceksiniz.

Anlaşmalı kuruluşumuz Antonina Turizm ile Muhteşem Yüzyıl'ın tarih ve sanat danışmanı Doç. Dr. Deniz Esemenli rehberliğinde sizler için Topkapı Sarayı'nın kapılarını aralıyoruz. Sur-u Sultani, Bab-ı Hümayın, Yeniçeri Ocağı, Darphane-i Amire, mutfaklar, Revan Köşkü, Hazine Dairesi gezeceğimiz yerlerden sadece bazıları. Sultanların ve saray eşrafının günlük hayatlarını ve tarihin önemli olaylarının gerçekleştiği yerleri yakından göreceğimiz gezimizde kendi kültürümüzün en eski unsurları hakkında da fikir sahibi olabileceksiniz.

Kendi tarihimizin en güzel örneklerini içinde barındıran Topkapı Sarayı'nda haremin gizemli yaşantısından, hadım ağalarının bilinmeyen yaşamlarına, saray entrikalarından, sultanın ve askerlerin günlük yaşamına kadar pek çok şeyin izlerini taşıyan odalarda gezmek ve tarihimiz hakkında yepyeni şeyler öğrenmek için bu ay bizlere katılın.

Paşaeli ve Selendi şaraplarıyla keyifli bir şarap Atölyesi Bizleri bekliyor!

Yer: Galata Sensus Şarap

Tarih: 17, 22 Aralık 2012

Sohbetlerin ve şık yemeklerin vazgeçilmezi olan şarabı daha yakından tanımak ve bundan sonraki şarap seçimlerinde söz sahibi olmak için bizlerle beraber Galata Sensus Şarap- Peynir Butiği’ndeki yerinizi alın.

Şarabın tarihçesi hakkında bilgi alacağımız Paşaeli Çalkarası Roze, Paşaeli Yapıncak 2011 ve Selendi Gülpembe 2011 beyaz ve roze şaraplar ardından Paşaeli 2008 ve Selendi Blend 2010 kırmızı şaraplarını tadacağımız etkinliğimiz sonrasında aromalar ve burun atölyesine katılacağız.

Şarap kültürünü daha yakından tanıyacağınız, Paşaeli ve Selendi şaraplarını tadacağımız bu etkinliğimizi size özel fiyatlarla kaçırmayın.

Amatör denizcilik belgesi için hazırlanıyoruz!

Yer: Canoa Sailing

Tarih: 18 Aralık 2012

Ülkemiz karasularında, uluslararası sularda ve uzak denizlerde seyir yapabilmek için bazı lisans ve ehliyetlere ihtiyacınız olduğunu biliyor muydunuz? Anlaşmalı kuruluşumuz Cenoa Sailing iş birliği ile Amatör Denizcilik Belgesi sınavlarına en üst seviyede hazırlanmanız için Anadolu yakasında Kalamış ve Avrupa yakasında Levent'te bulunan eğitim salonlarında, 12 saatte ADB kursu alabilirsiniz.

Siz de denizlere profesyonel bir şekilde yelken açmak için size özel fiyat fırsatıyla kaptanlık eğitimimizi kaçırmayın.

Yeni yıla yeni tatlar öğrenerek giriyoruz!

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 19, 25 Aralık 2012

EKS Mutfak Akademisi'nden farklı ve leziz yemek kokuları yükselmeye devam ediyor. Bu ay ki atölyelerimiz ile sizleri ufak bir Dünya turuna çıkarıyoruz. Meksika'nın eşsiz, egzotik mutfağı, sofraların vazgeçilmez tadı balıklar ve Dünya'nın farklı mutfaklarından enfes tatlılar sizleri bekliyor.

Atölyemizde birlikte yapacağımız ve etkinlik sonunda yine birlikte tadacağımız lezzetlerin tariflerini öğrenmek için size özel fiyat fırsatıyla atölyemizi kaçırmayın.

Cumalıkızık Köyü’nü fotoğraflıyoruz!

Yer: Cumalıkızık Köyü

Tarih: 23 Aralık 2012

Fotoğraflarınızla değişik tarihi doku, doğal güzellikler ve daha fazlasını ölümsüzleştirmek için gezimize katılın.

Anlaşmalı kuruluşumuz Zayende Travel ile düzenlediğimiz fotoğraf gezimizde rotamız Cumalıkızık Köyü. 700 yıllık bu Osmanlı köyünün parke taşlı sokaklarında, eski evlerin pencerelerinde, kapılarında avlularında, pencere önündeki çiçeklerde, odunlarda ve su birikintilerinde daha önce görmediğiniz bir ışık yakalayacaksınız. Bu köyün sokakları arasından sızan ışıkla ışığın kullanımını, gölgeli alanlarda fotoğraf çekmeyi ve etkili kompozisyon yaratmayı öğreneceksiniz.

Rehberliğini ve fotoğraf çalışmasını Yelda Baler'in yürüteceği fotoğraf gezimizi size özel fiyat fırsatıyla sakın kaçırmayın.

Minikler için dans ve jimnastik kursları!

Yer: Ebru Karaduman Beden Atölyesi

Tarih: Aralık Ayı Boyunca

Çocuklarınızın bedensel gelişimi kadar kişisel gelişmine de katkıda bulunmak, onların sanat ve spor dallarında kendilerine güvenlerini sağlayıp bilgilerini artırmaları için bu ay bizlere Ebru Karaduman Beden Atölyesi'nde katılmalarını sağlayın.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilecek dans ve jimnastik derslerinde çocuklarınız sanatın en hareketli ve eğlenceli dallarında eğitim alacak, bedensel gelişimlerini hızlandıracak ve yepyeni arkadaşlıklar kurabilecekler.

Ölmeden Önce 1001 Serisi’ni kaçırmayın!

Yer: Caretta Kitap ve Yayıncılık

Tarih: Aralık ayı boyunca

Yepyeni bir yıla girerken yapmak istedilerimiz ve zaman bulamadığımız her şey gözlerimizin önünden geçiyor. Görülecek yerler, okunacak kitaplar, dinlenecek müzikler ve daha fazlası...

Caretta Kitap Yayın evinin; Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film, Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap, Ölmeden Önce Dinlemeniz Gereken 1001 Klasik Müzik, Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim serileri ile gelen bu fırsatı kaçırmayın.

Size özel indirimlerle dans ve jimnastik derslerimize kaydınızı yaptırmak için,GEHobiKulupleri@hobimlemutluyum.com adresine e-posta gönderebilir, hafta içi mesai saatlerinde (212) 334 71 88 - (212) 334 70 29 numaralı telefonlardan, hafta sonu ise 444 0 336'yı arayıp 5'i tuşlayarak bizlere ulaşabilirsiniz.