Garanti Caz Yeşili ile “İçinden Caz Geçen Filmler” başlıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – 21 senedir caz müziğe verdiği desteği bir adım öteye taşıyan Garanti Caz Yeşili, “İçinden Caz Geçen Filmler” serisiyle 25 Şubat’tan itibaren Bomontiada Alt’ta sinema severlerle buluşuyor.

Sinema ve müziği buluşturan film gösterimleri Mart, Nisan, Mayıs ile Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son Pazar günü Bomontiada Alt’da devam edecek.

25 Şubat’ta gerçekleşecek İçinden Caz Geçen Filmler seçkisinin ilk gösterimi 2014 yapımı Whiplash olacak.

Sundance Film Festivali’nde hem Büyük Jüri hem de İzleyici Ödülü’ne layık görülen Whiplash, ülkenin en iyi müzik okulu Shcarffer Konservatuarı’nda eğitim alan Andrew ile okulun en sert eğitmenlerinden, caz duayeni Terence Fletcher arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleşecek İçinden Caz Geçen Filmler’in ilkbahar, sonbahar ve kış programında yer alan 8 uzun metrajlı film, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

GarantiOne ve KonserV kullanıcıları, Mobilet üzerinden 15 TL’ye satılan biletleri %50 indirimli satın alabilecek.