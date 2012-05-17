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Kültür-Sanat

'Garanti Caz Yeşili' 15. yılını sosyal medyada da kutluyor!

Facebook’ta düzenlenen ilk proje “JazzBox” uygulaması, caz tutkunlarını eğlenceli bir oyuna davet ediyor

17 Mayıs 2012 19:29

Caz müziğine desteğinin 15. yılını kutlayan Garanti Bankası, müziğin coşkusunu internet ortamına taşıyor. Yıl boyunca “Garanti Caz Yeşili” adı altında düzenlenen konserlerin yanı sıra, sosyal medyada çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Garanti Caz Yeşili, Facebook ve Twitter üzerinden yaptığı kampanyalarda, birbirinden cazip ödüller kazanma fırsatı sunuyor.

 

Cazın hareketli melodileri caz kutusunda...

 

Facebook’ta düzenlenen ilk proje “JazzBox” uygulaması, caz tutkunlarını eğlenceli bir oyuna davet ediyor. Katılımcılar; oyunu başlattıklarında rastgele çalan şarkıların adını tahmin ediyor, doğru bildikleri parça sayısına göre, katılımcı listesinde yer alıyor. Her cuma günü ise, en kısa zamanda en çok şarkıyı doğru tahmin eden kişi belirleniyor. Haftanın kazanan şanslısı Garanti Caz Yeşili’nden Beats by Dr. Dre kulaklık kazanma şansına sahip oluyor. Cazseverler, 17 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1 ay sürecek oyuna https://www.facebook.com/garanticazyesili?ref=ts adresinden katılabiliyor.

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