Garanti BBVA CEO'su Baştuğ: Nisan ayında ciddi nakit akışı problemi olacak

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle nakit akışlarının öngörülemediği, ne olacağının bilinemediği birkaç aylık dönem bulunduğunu, nisan ayında çok ciddi nakit akışı problemi olacağını söyledi.

‘CEO Club Online Summit’te konuşan Baştuğ, bankaların bunu kaldıracak mali güce sahip olduğunu belirterek, "Kimse endişe etmemeli" dedi. Baştuğ, salgının bankacılığa etkisini de değerlendirirken "Şubeye gelen müşterimiz bu dönemde yüzde 50 oranında azaldı. Dijitalde ise aynı oranda arttı. QR kod ile ATM'de para çekimleri arttı" ifadesini kullandı.

''Şubeye gelen müşterimiz bu dönemde yüzde 50 oranında azaldı, dijitalde arttı''

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Baştuğ, ''Dijital kanlara 25 yıldır yatırım yapıyoruz. Dijitalleşmenin önemini bu dönem de gördük. Şubeye gelen müşterimiz bu dönemde yüzde 50 oranında azaldı. Dijitalde ise aynı oranda arttı. QR kod ile ATM'de para çekimleri arttı. Teknolojik alt yapımız zaten mevcuttu. İspanya bizi sürekli bilgilendirildi. İspanya aldığı önlemleri bize düzenli olarak bildirdi. Bize hep 15 gün geriden geldiğimizi söylediler. İspanya sayesinde diğer bankalardan önce tedbirler aldık. Risk grubunda olan çalışanlarımızı eve gönderdik. İzin kullanımını kolaylaştırdık. Genel müdürlükte çalışan oranımız yüzde 10. Genel olarak yüzde 30 ofiste yüzde 70 oranında ise evde çalışılarak hizmet veriyoruz. Hizmet anlayışımızda değişen bir şey yok. Sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yok. Bankacılık sektörü iyi bir sınav veriyor. İhtiyacın şeklini müşterinin mali durumu belirliyor. Alınan ekonomik kararları destekliyoruz. Bu dönemi şeffaf atlatmamız lazım'' dedi.

''Nisan ayında ciddi nakit akışı problemi olacak''

Nisan ayına dikkat çeken Baştuğ, ''Nisan ayında ciddi nakit akışı problemi olacak. Kimse endişe etmesin, bankaların buna yetecek gücü var. Yeni dönemde likidite amaçlı yüksek kredi talebi olacak. Firmalar finansmana ihtiyaç duyacak. Kurumsal firmaların likiditeye kolay ulaşacaklarını düşünüyorum. Nisan ayında herkesin likit kalması için kredi talebinde bulunacağını düşünüyorum. Bankalar yeterli likiditeye sahip, panik yapmaya gerek yok. Yükün altına herkes girecek. Biz firmaları destekleyeceğiz, firmalar ise herkesi destekleyecek'' açıklamasında bulundu.

''Bu dönemde Türkiye'de dolar en fazla talep gören araç oldu''

Kredi taleplerine değinen Baştuğ, ''Bireysel kredi talebi tarafında yüzde 50 oranında azalma var. Kredi kartı harcamalarında ise yüzde 30 oranında azalma var. Bu dönemde Türkiye'de dolar en fazla talep gören araç oldu. Dolar dünyada da en fazla talep gören araç oldu. Güvenli liman olarak görülüyor. Türk bankacılığının bu tür sınavları başarılı atlattığını biliyoruz. Gene aynısı olacak. Bu süreci çok iyi yönetecek'' şeklinde konuştu.