Garanti Bankası 1.35 milyar dolar sendikasyon kredisi aldı

İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere, 2016 yılının Kasım ayında aldığı 1.35 milyar dolarlık sendikasyon kredisini yeniledi.

Garanti Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli 405 milyon dolar ve 648.5 milyon euro tutarında iki dilimle, toplam tutarın yaklaşık yüzde 15’i oranında, ilk kez 2 yıl 1 gün vadeli olmak üzere, 180 milyon dolarlık dilimden oluşan krediye 18 ülkeden 38 banka katılırken, toplam talep 1.43 milyar dolar oldu.

Bank of America Merrill Lynch International Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC ve Standard Chartered Bank’ın koordine ettiği ve Mizuho Bank, Ltd.’ın Ödeme Bankası olarak yer aldığı kredinin toplam maliyeti, 367 gün vadeli dolar dilim için Libor yüzde 1.25; euro dilim için Euribor yüzde 1.35 ve 2 yıl 1 gün vadeli dolar dilim için ise Libor yüzde 2.20 olarak açıklandı. Kredi anlaşması bugün Londra’da törenle imzalandı.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, \"Garanti, bu işlemle, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye’de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda; güçlü muhabir bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunu bir kez daha kanıtladı. Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında yenilemeyi başarmamız ve özellikle belli bir kısmında vadeyi 2 yıla uzatmamız, ekonomimize ve Garanti ile birlikte Türk bankacılık sektörüne uluslararası piyasalarda duyulan güveni de bir kez daha tescilledi\" diye konuştu. (Fotoğraflı)