Garanti Avrupa'nın en iyisi

Garanti Bankası, Avrupa'nın en iyi internet bankası seçildi. Garanti Bankasından yapılan açıklamada, iş ve finans dergisi Global Finance tarafından bu yıl 8. kez gerçekleştirilen Avrupa'nın En İyi İnternet Bankaları değerlendirmesinde, Garanti Bankasının 4 kategoride toplam 10 ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, Global Finance'ın, bankaları on-line hizmetlerini strateji, kullanım oranı, büyüme hızı, ürün çeşitliliği, özel avantajlar, güvenlik, tasarım ve kullanım kolaylığı kriterlerine göre değerlendirdiği belirtilerek, 10 kategoride birinci seçilerek, Avrupa'da en fazla ödül alan banka unvanını elde eden Garanti'nin, ödülünü, Kasım ayında New York'ta düzenlenecek törenle alacağı kaydedildi.

''garanti.com.tr''nin, aralarında Avrupa'nın En İyi Bireysel İnternet Bankası, Avrupa'nın En İyi Kurumsal İnternet Bankası ve Türkiye'nin En İyi Kurumsal İnternet Bankası ödüllerinin de bulunduğu 10 ödüle layık görüldüğü vurgulanan açıklamada, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Fuat Erbil'in konuyla ilgili değerlendirmelerine de yer verildi. Erbil, ''Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en iyileri arasında yer almaktan çok memnunuz. Aldığımız ödüller, başarımızı daha da ileriye taşımamız için bizi motive ediyor'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 1.2 milyon aktif kullanıcısıyla internet bankacılığının büyük oyunculardan olan Garanti'nin, internet kanalını etkin kullanan müşterilerdeki pazar payının yüzde 27 seviyesinde olduğu belirtilerek, banka bünyesinde yapılan nakit çekme dışındaki işlemlerin yüzde 60'ının internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirildiği, bankanın sunduğu ürünlerin yüzde 30'unun da şubesiz kanallardan satıldığı anımsatıldı.

