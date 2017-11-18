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Yaşam

Garaja park ettiği arabasını 20 yıl sonra buldu!

Aracını 20 yıl önce bıraktığı yerde görünce şaşkına dönen adam arabayı çalıştırmaya çalıştı ancak yıllardır hiç çalışmayan araba bozulmuştu

18 Kasım 2017 23:26

Frankfurt'ta bir garaja 1997 yılında arabasını park eden ve nereye park ettiğini unutan adam, arabasını 20 yıl sonra buldu.

Independent Gazetesi'nin haberine göre, sürücü aracını 1997 yılında, Almanya'nın Frankfurt kentinde, endüstriyel bir binanın garajına park etmişti. Şu anda 76 yaşında olan şahıs, daha sonra park yerini unutup arabasını kayıp olarak polise bildirmişti.

Aracın bulunması ise şans eseri meydana geldi. Binayı yıkmaya hazırlanan inşaat işçileri, ortaya çıkan arabayı polise bildirdiler. Polis, aracın sahibine 20 yıl önce yapılan kayıp ihbarı sayesinde ulaştı. Aracını bıraktığı yerde görünce şaşkına dönen adam arabayı çalıştırmaya çalıştı ancak 20 yıldır hiç çalışmayan araba bozulmuştu.

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