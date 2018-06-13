Gar katliamı davasında 'yaranma' sözü tartışması

Ankara Garı\'nda, 10 Ekim 2015\'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili görülen davada, savcının bir sanık avukatına, \'lütfen mütalaayı doğru okuyun, kimseye yaranamadık\' sözleri üzerine başlayan gerginlik duruşmaya ara verilmesine neden oldu.



Ankara 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen davaya, tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ve bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Mahkeme, dün savcının verdiği mütalaaya karşı sanık avukatlarına söz verdi. Bir sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yaparken, savcı Adnan Gümüş, araya girerek, \'Avukat bey lütfen mütalaayı doğru okuyun. Mütalaada söylediğiniz şeyler yok. Kimseye yaranamadık\" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda bulunan müştekilerden bazıları ayağa kalkarak, \"Kimseye yaranmayacaksınız. Adaleti uygulayacaksınız\" diye bağırdı. Bir başkası da, \"Mütalaadan sonra rahat uyudunuz mu? Neden yaralılara gaz sıkan polislerden kimse yargılanmıyor\" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, \"Mahkeme iddianameye göre yargılama yapar. Bunun usulü budur. İddianame olmadan biz nasıl yargılama yapalım\" diyerek salondakileri uyardı. Tartışmanın uzaması üzerine Başkan Giray duruşmaya ara verdi. Bunun üzerine salonda bulunanlar sıralara vurarak, Giray\'a tepki gösterdi.



MÜTALAADA 9 SANIK İÇİN 101\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

Savcı Adnan Gümüş tarafından açıklanan mütalaada, 96 sanıktan 9\'u için \'Anayasal düzeni ihlal\' suçundan birer kez, \'kasten öldürme\' suçundan da 100\'er kez olmak üzere toplam 101\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Savcı, örgüt üyeliğinden yargılanan bir sanığın da aynı suçlardan yargılanması için soruşturmayı yürüten savcılığa ihbarda bulunulmasını talep etmiş, 9 sanığın ise örgüt üyeliğinden cezalandırılması yönünde görüş bildirmişti. Firari 16 sanığın dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, ölen bir sanığın da dosyasının düşürülmesini talep etmişti.



DAVA SİNCAN CEZAEVİ\'NDE GÖRÜLECEK

Yaşanan gerginliğin ardından ara verilen duruşma tekrar başladı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, salon yetersizliği nedeniyle davanın bundan sonraki duruşmalarının, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapılacağını belirterek, duruşmayı 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerine ertelendiğini söyledi. Bu karara müştekiler ve avukatlar tepki gösterdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-