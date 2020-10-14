Gar Katliamı davasında 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Ankara’da, 2015’te gerçekleştirilen “Barış Mitingi’ne”, IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısına yönelik 10 Ekim Gar Katliamı davasında, istinaf mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 9 sanığa ise farklı suçlardan hapis cezası verilmesine yönelik yerel mahkeme kararını onadı. Kararda, katliamın firari IŞİD emiri İlhami Balı’nın onayı ile gerçekleştirildiği, canlı bombaların ilk hedefinin ise HDP Genel Merkezi olduğu anlatıldı. Katliamın İlhami Balı dahil planlayıcıları hakkında açılan, sanıklar bulunamadığı için karara bağlanamayan dava ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi (istinaf), IŞİD’li iki canlı bombanın eylemi sonucunda 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili açılan ilk davanın itiraz incelemesini tamamladı. Kararda, katliamla ilgili olarak şu bilgiler paylaşıldı:

“Suriye’deki örgüt liderinin bilgisiyle yapıldı”

“DEAŞ (IŞİD) silahlı terör örgütünün Türkiye’de devlet otoritesini zayıflatma, terörle mücadelesini zaafa uğratma, toplum içindeki değişik siyasi ve ideolojik farklılıklar taşıyan grupların devlet ve diğer toplum grupları ile arasını açarak kin ve düşmanlık ortamı hazırlamak suretiyle kontrol edilemez kaos yaratma ve sonuçta bu kaostan yararlanarak benzeri Irak ve Suriye’de yaşanan şekilde Türkiye’nin de bazı bölgelerinde ideolojisine uygun şekilde etki ve iktidar alanı oluşturma amacına yönelik olarak eylem yapabilmesi için araç-gereç, silah, patlayıcı, hücre evleri, örgüt üyelerinin eğitimi iaşesi gibi tüm altyapı çalışmalarını Suriye’deki örgüt liderinin bilgisi dahilinde hazırlayıp tamamladıkları…

“Depo kiraladılar”

…bu kapsamda Gaziantep’in değişik bölgelerinde de depolar kiralayarak eylemlerde kullanılacak amonyum nitrat, TNT, uzun namlulu silah ve patlayıcı yapımında kullanılacak tüm malzemeleri bu depolarda sakladıkları, oluşturulan hücre evlerinde sadece örgüt üyeleri ile buluşup görüştükleri, Genç Ensar, Genç Muhavitler adı altında kurulan derneklerin toplantıları, dini eğitimleri, sosyal faaliyetlerinden de istifade ederek inanç ve ideolojilerine yakın gördükleri insanlardan örgüte sempatizan, yardım eden ve üye kazandırdıkları…

“İlk hedef HDP Genel Merkezi’ydi”

…önce Ankara’da HDP Genel Merkezine yönelik bombalı büyük bir eylem planladıkları, bu kapsamda 1,5 ton amonyum nitrat gübreyi tarımsal faaliyette kullanılacak gibi temin edip önceden kiralanan depolara yerleştirdikleri ancak amonyum nitrat kullanılarak hazırlanacak patlayıcıyı yerleştirmek üzere uygun minibüs bulunamayınca, 10/10/2015 tarihinde HDP'nin de destek verip sempatizanlarının katıldığı 10/10/2015 tarihli Ankara-Sıhhiye’de gerçekleştirilecek 'Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi,Barış,Emek, Demokrasi' konulu birçok sivil toplum örgütünün Ankara Valiliği’nin 05/10/2015 tarih ve 15491 sayılı izni ile gerçekleştirmeyi planladığı toplantı ve gösteri yürüyüşü mitingini hedef aldıkları, soruşturma sırasında polisler tarafından yakalanacağını anlayınca 19/05/2016 tarihinde intihar ederek ölen Yunus Durmaz’ın dijital materyallerinden ele geçirilen “Yeni Microsoft World Belgesi (2). docx” isimli belge ile toplantı ve gösteri yürüyüşü mitingine katılacak gruplar, muhtemel amaç ve sonuçlarını belirterek İlhami BALI’ya eylem önerisinde bulunduğu,

“Firari İlhami Balı karar verdi”

…İlhami' Balı tarafından Yunus Durmaz’a eylemin yapılması için onay ve talimat verildiği,eylem için görevlendirilen Yunus Emre Alagöz ve açık kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu intihar eylemcilerinin eğitimini, moral ve motivasyonunu sağladığı, Deniz Büyükçelebi’nin canlı bomba eylemcilerini Suriye sınırından Türkiye’ye gönderdiği, eylemcileri Türkiye’de hücre evi olarak kullanılan .... Şahinbey/Gaziantep adresine yerleştirdikleri, hücre evinin kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere eylem tarihinden önce hücre evinde toplantılar yapıp eylemi nasıl gerçekleştireceklerini kararlaştırdıkları, canlı bomba eylemcilerinin 34 DM 8574 plakalı araçla Ankara’ya getirildiği, eylemcilerin 09:15 sıralarında Ankara-Konya karayolunun paralelinde bulunan 1271.Sokağa bırakıldığı, ticari taksiye binip TBMM önünde indikleri, buradan 09:30 sıralarında bir başka ticari taksiye binip Sıhhiye’ye gitmek istediklerini söylediklerinde ticari taksi sürücüsünün Sıhhiye’de miting var yollar kapalı demesi üzerine tren garı önünde arkadaşlarının beklediğini oraya gideceklerini söyledikleri, canlı bomba eylemcilerinin 09:57’de Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağında ticari taksiden inip yürüyerek ayrı ayrı aralıklı olarak olay yerine geldikleri, üzerlerinde bulunan canlı bomba yeleklerini 10:04:29 ve 10:04:32 sıralarında miting için toplanan kalabalığın içinde 50 metre mesafede iki ayrı noktada patlattıkları…

“Olay sırasında ikisi çocuk 100 kişi öldü”

Bomba düzeneğinin patlaması sonucunda olay yerinde bulunan ikisi çocuk 100 vatandaşın patlayıcı bombaların etkisiyle öldüğü ve 20’si çocuk 391 vatandaşın doktor raporları kapsamına göre patlayıcı etkisiyle yaralandığı, olay yeri ve çevresinde yol, bina ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği ve yapılan soruşturma üzerine sanıkların yakalandıkları gözetilerek karar verilmiştir.”

Bütün cezalar onandı

İstinaf mahkemesi, yaralanan 3 kişinin de ölümüyle, toplam 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili incelemesi sonunda, yerel mahkemenin verdiği tüm kararları onadı. Yerel mahkeme, 9 sanığı 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti.

İstinaf mahkemesi, Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakup Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç’a ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan 1’er, ‘100 kişiyi kasten öldürme’ suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin bu kararı yerinde buldu.

10 bin 557’şer yıl hapis

Dokuz sanık ayrıca 20’si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557’şer yıl hapisle cezalandırıldı. Bu sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca ‘izinsiz patlayıcı madde bulundurmak’ suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı. Bu cezalan da onandı.

Örgüt üyeliği ve yardım

Mahkeme heyeti, davanın diğer 9 sanığını da hapse mahkum etmişti. İstinaf mahkemesi, sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu’na ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12’şer yıl, Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz’a aynı suçtan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesini de yerinde buldu.

Davada son sözü Yargıtay söyleyecek

Planlayıcılar hala bulunamadı

Katliam emrini veren, aralarında İlhami Balı’nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan, sanıklar bulunamadığı için halen karara bağlanamayan dava ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.