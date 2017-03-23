Ganj nehri artık insan haklarına sahip

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir mahkeme tarafından alınan karar Ganj'ın yanı sıra ana kolu Yamuna nehrini de kapsıyor.

Bu kararla, Ganj, Hindistan'da insan haklarına sahip, insan olmayan ilk varlık oldu.

Çevre koruma örgütleri tarafından sevinçle karşılanan karar uyarınca kirletme ya da başka bir yolla nehre zarar verenler, mahkemelerde, insana zarar vermiş gibi kabul edilecek.

Kararı alan yargıçlar, Yeni Zelanda'da Maori yerlileri tarafından kutsal kabul edilen Whanganui nehri için alınan kararı emsal gösterdi. Yeni Zelanda hükümeti geçen hafta bu nehre, insanlarınkiyle aynı hukuki haklara sahip canlı varlık statüsü vermişti.

Maoriler, kararı sevinç gözyaşlarıyla karşılamıştı.

Mahkeme üç ay içinde Ganj ve kollarının yasal haklarını koruyacak bir komisyon oluşturulmasını emretti.

Hindu tanrıçası Ganj'ın adını taşıyan 2500 kilometre uzunluğundaki nehre günde 1.5 milyar litre işlenmemiş kanalizasyon atığı ve yarım milyar litre sanayi atığı karıştığı belirtiliyor.

Ganj'ın bazı bölümlerinde aşırı kirlilik nedeniyle canlı organizma barınmıyor. Yeni Delhi'de 19 milyon kişi, Yamuna nehrinden arıtılan suyu içiyor.