Gani Müjde: Show TV'nin en büyük alacaklıları Acun Ilıcalı ve benim

Senarist ve yapımcı Gani Müjde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Show TV'nin yönetimine el koyması hakkında, "Show TV'nin en büyük alacaklısı ve borçlusu Acun Ilıcalı ve benim" dedi.

İletişim konferansına konuşmacı olarak katılan senarist ve yapımcı Gani Müjde, TMSF tarafından anlaşmalı olduğu kanala el konulmasın yorumladı.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, iletişim konferansına konuşmacı olarak katılan senarist ve yapımcı Gani Müjde, stand-up gösterilerini aratmayan sunum yaptı. Sunumuna başlamadan önce aldığı kötü haberle TMSF tarafından anlaşmalı olduğu kanala el konulduğunu öğrendiğini söyleyen Müjde, kanalın en büyük alacaklılarının Acun Ilıcalı ve kendisi olduğunu söyledi.

Bodrum Yarımadası İletişim Topluluğu tarafından Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda "Gülümsemesini Bilmeyen Dükkan Açmasın" isimli iletişim konferansı düzenlendi.

Stand-up gösterilerini aratmayan bir sunum gerçekleştiren Gani Müjde toplantıya katılan aralarında AKP Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül ve MHP İlçe Başkanı Asım Başaran'ında bulunduğu 400 kişiyi kahkahalara boğdu. Yaşamında gazetecilik yaptığı ve karikatür çizdiği dönemlerden komik örnekler veren Müjde, anlatımıyla alkış aldı.

Sunumdan önce aldığı haberle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Show TV'ye el konulduğunu öğrendiğini söyleyen Müjde, kanalın en büyük alacaklısının Acun Ilıcalı ve kendisi olduğunu belirtti. Gani Müjde, "Benimde kanalda yapımcılığını ve senaryosunu üstlendiğim çalışmalar vardı. Kanal normal yollardan ödeme yapmıyordu. Yapımcılara faktoring firmaları aracılığıyla ödeme yapıyordu. Fatura ve fatura yerine geçen senetlerde bizimde imzamız var. Ödemelerin kefiliydik. Bunlar için ne yapacağız bilmiyorum umarım halledebiliriz. Show TV'nin en büyük alacaklısı ve borçlusu Acun Ilıcalı ve benim" dedi. Bodrum Yarımadası İletişim Topluluğu üyeleri Gani Müjde'ye teşekkür plaketi verdi.