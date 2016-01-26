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Gani Müjde, Gökhan Özoğuz’a Barbaros Hayrettin Paşa rolü teklif etti

Athena'nın solisti Gökhan, son olarak bir ses yarışmasında jürilik yapıyordu

26 Ocak 2016 18:07

“Bizans Oyunları” filmi vizyona giren Gani Müjde, yeni projesi için kolları sıvadı. Ünlü yönetmen, Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını konu alacak film için Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’a başrol teklif etti.

 

Gani Müjde, Best FM’de Yasemin Şefik tarafından hazırlanan programının canlı yayınına katıldı. “Bizans Oyunları” filmi geçtiğimiz günlerde vizyona giren Müjde, filmin perde arkasını anlattı:

“Beni en çok korkutan Gonca Vuslateri oldu. Her an bir arıza çıkacak diye tedirgin oldum. Hatta onun sahnelerini çekerken göz ucuyla izledim. Montajda bir baktım ki Gonca inanılmaz bir oyuncu, bütün o delilikleri hak ediyor.”

Müjde canlı yayında yeni projesini de açıkladı. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını konu alan bir film çekmeye hazırlandığını belirten Müjde, aklındaki başrolü de açıkladı: “Kızıl saçlı ve sakallı biri Barbaros. Onu canlandırması için buradan Athena Gökhan’a sesleniyorum. Başrolü o oynarsa çok güzel olur.”

Gani Müjde, Gökhan Özoğuz’a, Hayreddin Paşa’ya olan benzerliği nedeniyle rol vermek istediğini açıkladı.

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