Gani Müjde'den Cem Yılmaz'a destek: Cem'in söylediği malumun ilanı

Mizah yazarı Gani Müjde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek’in, Cem Yılmaz’a tehdit içeren sözlerine tepki gösterdi. Müjde, “Cem Yılmaz'ın söylediği malumun ilanı. Ne demiş Cem Yılmaz? ‘Bu insanlar (Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala) niye hapiste anlamıyorum’, demiş, Anayasa Mahkemesi de anlamıyor zaten” dedi.

Gani Müjde, KRT TV'de yayımlanan 'Semra Topçu'nun Haftanın Panoraması' adlı programında mizahçıların AKP'nin 20 yıllık iktidarındaki durumunu ve Cem Yılmaz’ın Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala hakkındaki sözlerini değerlendirdi. Siyasetçilerin mizahçıları eskiden bu şekilde müdahale edemediğini vurgulayan Müjde, "Şimdi ediyorlar çünkü meydan boş. Mizahçılar ister istemez çekiniyorlar. Hoşgörü ortamı da yok artık. Kimse başına ne geleceğini bilmiyor" dedi.

"6 milyon oy veren terörist mi?"

"Ayrıca ne demiş Cem Yılmaz? ‘Bu insanlar niye hapiste tutuluyor, anlamıyorum’ dedi. Bunu Anayasa Mahkemesi de anlamıyor. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de anlamıyor. Bunu sanıyorum Türkiye'nin hiç de HDP'ye oy vermemiş benim gibi milyonlarca insan da anlamıyor" diyen Müjde, "Cem'in söylediği malumun ilanı aslında. Cem'e PKK'lı dediler, ne alakası var. Niye yan yana getirdiler? Terörist diyorlar. Çok kolay, herkese terörist diyorlar. PKK'lı diyorlar. Çok ucuzladı tetörist demek. 6 milyon oy veren terörist mi o zaman PKK çok güçlü bir örgüt. Bunu kabul mu edeceğiz yani?" diye konuştu.

"Kahpe Bizans’a da kampanya başlatmışlardı"

AKP döneminden önce senaryosunu yazıp yönettiği “Kahpe Bizans” filmine de MHP'lilerin tepki gösterdiğini hatırlatan Müjde, o yıllarla bu dönem arasındaki farkı da şöyle anlattı:

"Bir MHP milletvekili filme karşı olumsuz bir kampanya başlatmıştı. Filmi etkileyecek diye korktum. Mehmet Ali Erbil'i sürdüm sahaya çünkü çok sempatik ve popülerdi. Filmin de başrolündeydi.

Onlar güzel güzel tartışa tartışa anlaştılar. Bu filmin kötü bir film olmadığına dair. Ama bunların hepsi o dönemde daha kolay yapılabiliyordu. Oysa şimdi Cem Yılmaz hangi alanda anlaşabilir kendisine bu kadar gariz suçlamalarda sert suçlamalarda bulunanlarla...Bütün dünyada komedyenler ve mizahçıların fikirlerini açıklar. Açıklamaya da devam edecekler. Aslında siyasetin burada söyleyecek lafı yok. Siyaset işine baksın; ülkeyi yaşanır, gençleri umut taşıyan, ekonomisi iyi bir ülke yaratsın. Onlara ne mizahçının ne söylediğinden?”

"Silivri soğuktur"

Gani Müjde, AKP'nin 20 yıllık iktidarını mizahçı açısından "Silivri soğuktur" dönemi olarak özetlenebileceğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP'nin 20 yılının büyük bir bölümü için ‘Çıktık açık alınla her savaştan’ dönemi, ‘otokontrol’ dönemi, ‘ya şunu yapmasak mı abi’ dönemi ya da ‘Silivri şimdi soğuktur’ dönemi diye de adlandırabiliriz... İstenen AB grubunun ekran başından gitmesiydi.

Mizah yavaş yavaş elini ayağını çekti televizyonlardan. Sonra komedyenler hem vergi inceleme baskısıyla hem sosyal baskılarla hem trol baskısıyla fikrini bile ifade edemez oldu."