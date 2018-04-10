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Gani Müjde, Çiftlik Bank'ı film yapıyor

Senaryosunu tamamladığı filme Müjde "Aldatıldık" ismini verdi

10 Nisan 2018 17:45

Gani Müjde, son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan ve haftalardır gündemden düşmeyen Çiftlik Bank skandalını beyazperdeye aktarmak için hazırlık yapıyor.

Senaryosunu tamamladığı filme Gani Müjde "Aldatıldık" ismini verdi. Filmin Çiftlik Bank'ın Tosun lakaplı CEO'su Mehmet Aydın'ı canlandıracak oyuncu başta olmak üzere castı için görüşmelere başlayan Müjde'nin yapımcılığını ise Avşar Film'in patronu Şükrü Avşar üstlenecek.

Logosunu da hazırlattığı film için Gani Müjde twitter hesabından "Aldatıldık filmimiz önümüzdeki sezon sinemalarda olacak. Tanıdık bir konuyu ele alıyoruz" açıklamasını yaptı.

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