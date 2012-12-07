Gani Müjde: Başbakan'ın Muheteşem Yüzyıl yorumu kısmen haklı

Senarist ve yapımcı Gani Müjde, Başbakan Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkındaki değerlendirmelerine ''kısmen hak verdiğini'' söyledi.

Müjde, Muhteşem Yüzyıl dizisinde, hikayenin gerçek bir karakter üzerinden yazıldığını, kendisinin senaristliği ve yapımcılığını üstlendiği ''Harem '' dizisinde ise soyut bir atmosfer kurgulandığını söyledi.

Dizide yer alan Muhteşem Yüzyıl göndermelerinin eleştiri olmadığını belirten Müjde, ''Biz Sülüman ve Zührem'e dizide her hafta 1 dakika yer veriyoruz, o da seyirci gülsün diye. Bu göndermedir ama eleştirmiyorum'' diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili değerlendirmelerine ''kısmen hak verdiğini'' ifade eden Müjde, ''Bir başbakanın bir diziyi beğenmeme, eleştirme hakkı vardır. 'Neden böyle bir Kanuni filmi yapıldı? Keşke öbür türlü yapılsaydı' şeklinde bir eleştiri tabii ki yapabilir'' dedi.