AKP'li Saral: Muhteşem Yüzyıl dizisi 2013'te yayından kalkacak

Muhteşem Yüzyıl dizisinin yayından kalkması için kanun teklifi veren AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral dizinin yayından kalkacağını açıkladı. Kanun teklifinin Ocak ayında Meclis'te görüşmeye başlanılacağını düşündüğünü söyleyen AKP'li Saral, "2013 yılında Muhteşem Yüzyıl yayından kalkacak" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, dizinin yayından kaldırılması için kanun teklifi verdiğini anımsatarak, "Bu dizinin zaten biteceği yönünde bilgiler geldi kulağımıza. Başbakanımız bunu gündeme getirdi kanun teklifi vermedik. Uzun zamandır bu bizim gündemimizdeydi. Yani ben Başbakan söyledikten sonra bu çalışmayı yapmadım. Uzun zamandır bize gelen e postalar var. Seçim bölgelerimize gittiğimizde insanlar bize, 'bu diziler yüzünden çocuklarımızı tarihini, atasını tanımıyor' diyorlar. Genç bir çocuk kanuni böyle miydi, allah belasını versin diyor. Buna inanıyor çocuk. Bunları bize aileler söylüyor" ifadelerini kullandı.



'MHP de destek veriyor'



Başbakan Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl'ı eleştirmeden önce hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Saral, "Biz bu kanun teklifinin grubumuzca müspet görülmesini bekliyoruz. Çünkü gerekçesiyle, her şeyiyle hazırladık MHP de sağolsunlar destek veriyor. Sürece ciddi bir destek verileceğine inanıyorum. CHP'den de destek verecek arkadaşlar var" dedi.



'Genel Kurul'da tartışılacak'



Önümüzdeki hafta Meclis'te 10 günlük yoğun bütçe görüşmeleri olduğunu ifade eden Saral, "Bütçe görüşmelerinden sonra büyük ihtimalle Meclis'e gelebilir. Ayın 20'sinde bütçe görüşmeleri bitiyor. Kesintisiz çalışacağımız için 20'sinden sonra sanırım yılbaşına kadar 10 günlük bir tatil süreci olacak. Allah nasip ederse Ocak'ta gündemde olacağını düşünüyorum. 2013'e girdiğimiz ilk zaman dilimi içerisinde genel kurulumuz açıldığında, Meclis'teki arkadaşlarımıza sunulmak üzere genel kurulda müzakere edilecek ve TBMM çatısı altındaki arkadaşlara yakışır bu yasa teklifi kabul edilecek. RTÜK'de buna ciddi derece itibar edecek" şeklinde konuştu.

Saral, "Bundan sonra arkadaşlarımız Türk toplumunun aile yapısına uygun ,gençlerimizi, çocuklarımızı rencide etmeyecek, bizim dilimizde zıvanadan çıkarmayacak bir yapıda dizi yapacaklar. Artık bu tarz dizileri bin düşünüp bir yapacaklar" dedi.