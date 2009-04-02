Gangster olacak

Kenan İmirzalıoğlu temmuzda çekilecek 'Beyaz Güvercin'de sünnetli doğan Hacı'yı oynayacak. Anlaşma yaptığı İkinci filmde ise 60'lı yılların ünlü soyguncusu Necdet Elmas'ı oynayacak. 2010'da çekilecek filmin adı Gangster!..



İki yıl önce Şener Şen'le başrol oynadığı 'Kabadayı' filminden sonra askerlik yapan Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor. İmirzalıoğlu 'Beyaz Güvercin' ve 'Gangster' adlı iki filmde oynamak üzere yapımcı İbrahim Mertoğlu ile bir anlaşma imzaladı. İmirzalıoğlu önce çekimlerine 1 Temmuz'da başlanacak olan 'Beyaz Güvercin' adlı filmde; sünnetli doğan Hacı lakaplı bir genci canlandıracak. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı, Barbaros Canlı'nın uygulayıcı yapımcı olarak imza atacağı film kasımda vizyona girecek.



Çekimler İstanbul’da



İmirzalıoğlu daha sonra da 'Gangster' isimli filmde 60'lı yılların ünlü soyguncusu Necdet Elmas'ı oynayacak. Çekimleri 2010'da İstanbul'da gerçekleştirilecek filmi yine Mustafa Şevki Doğan yönetecek. İmirzalıoğlu filmde; Necdet Elmas gibi bıyık bırakarak siyah gözlükler takacak.



Elmas 12 gün kaçtı



'Gansgter' filmine konu olan Necdet Elmas'ın adı, Buğday Bankası ve İş Bankası'nı şubelerini soyduktan sonra Chevrolet tutkusu nedeniyle araba soygununa da karışmıştı. Elmas'ı tam 700 kişi helikopter ve uçakla takip ederek 12 günün sonunda yakalamayı başarmıştı. Günlerce manşet olan ve bir kahramana dönüşen Elmas, kaldığı hapishaneden firar etmeye kalktı, başarılı olamayınca zindana atıldı.

