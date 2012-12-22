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Yaşam

Gangnam Style, Youtube'ta 1 milyar kez izlenen ilk video oldu

YouTube'tan yapılan açıklamada bir videonun YouTube üzerinden ilk kez 1 milyar kez izlendiği belirtilirken, şirket tarihinde de önemli bir başarıya imza atıldı

22 Aralık 2012 13:00

Dünyanın en büyük video portalı YouTube, 7 yıllık yayın hayatında bir ilki yaşadı ve Gangnam Style videosu 1 milyarı aşkın kez izlendi.

YouTube'tan yapılan açıklamada bir videonun YouTube üzerinden ilk kez 1 milyar kez izlendiği belirtilirken, şirket tarihinde de önemli bir başarıya imza atıldı. Yaklaşık 6 ay önce yayınlanan PSY'ın Gangnam Style klibi haberi kaleme aldığımız sırada 1 milyar 384 bin kez izlenmişti.

Gangnam Style, kısa süre önce de Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın Baby isimli klibini geride bırakarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Bunun dışında gerçek adı Jae Sang Parki olan Güney Kore'li rapçi PSY 15 Temmuz tarihinde 2,141,758 beğeni ile YouTube'ta en çok beğenilen videonun sahibi olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. Klibin beğenilme sayısı bugün 6 milyon 126 bini aşmış durumda.

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