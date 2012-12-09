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Dünya

Gangnam Style ile ünlenen PSY, ABD'den neden özür diledi?

'Gangnam Style' şarkısıyla büyük üne kavuşan Güney Koreli PSY, ABD’den özür diledi

09 Aralık 2012 20:58

 

"Gangnam Style" şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan Güney Koreli şarkıcı PSY, ABD'de çıkacağı “Washington'da Noel” adlı program öncesinde daha önce yazdığı Amerikan karşıtı şarkı sözleri nedeniyle özür diledi.
 
Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; 2004 yılındaki bir konseri sırasında yazdığı bir şarkıyla ABD'li askerlerin ölümünü isteyen PSY, yaptığı basın açıklamasında, söz konusu konserde kullandığı ifadelerin Irak Savaşı'na ve Güney Kore'de 2002'de bir Amerikan tankının altında kalan iki kız çocuğunun ölümüne duygusal bir tepki olduğunu belirterek ABD'den özür diledi.
 
PSY açıklamasında, “Benim ülkemde ve tüm dünyadaki özgürlük ve demokrasiyi korumak için kendilerini kurban eden ABD askerlerini anlıyorum” dedi.
 
Washington'daki Noel kutlamalarına katılacak olan PSY'nin vereceği konsere ABD Başkanı Barack Obama ve eşinin de katılması bekleniyor. 21 Aralık'ta düzenlenecek konser ABD televizyonlarında da yayınlanacak.
 

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