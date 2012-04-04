Gandi'nin toprak ve çimen üzerine sıçrayan kanı satılacak

Hindistan'ın babası olarak tanınan Mahatma Gandi'nin, uğradığı suikast sırasında toprak ve çimen üzerine sıçrayan kanı, bu ay İngiltere'de yapılacak bir müzayede ile satışa çıkarılacak.

Gandi'nin eşyası satılıyor

İngiliz müzayede şirketi Mullock, 17 Nisan'da yapacağı açık artırmada Hindistan'dan getirttiği Gandi'ye ait başka eşyayı da satışa çıkaracak. Bunlar arasında Gandi'nin ünlü gözlükleri ve tahtadan yapılma el çıkrığı da bulunuyor. Gandi'nin yazdığı mektuplar ve fotoğrafları da açık artırmayla satılacak.

Mullock'un Gandi'nin eşyası için verdiği tavsiye fiyat, 16-24 bin dolar arasında değişiyor. PP Nambiar adlı koleksiyoncu 24 Eylül 1996 tarihli bir mektubunda, kan örneğini nasıl elde ettiğini açıklarken, "30 Ocak 1948'de, ulusumuzun babası Gandi'nin suikast kurşunlarıyla yere yıkıldığı noktadan bir parça toprak almıştım" diyor. (BBC Türkçe)