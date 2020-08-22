Gandi’nin, müzayede evinin posta kutusuna bırakılan gözlüğü 260 bin sterline satıldı

Hindistan’ın bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi’ye ait olan gözlük, İngiltere’de açık artırmayla 260 bin sterline (2 milyon 495 bin TL) satıldı.

Gandhi’ye ait olan ve İngiltere’deki East Bristol Müzayede Evi’nin posta kutusuna bırakılan gözlük açık artırmayla satıldı. Gözlüğü, 260 bin sterline ABD’li bir koleksiyoncunun satın aldığı ifade edildi. Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Gözlüğü 4 hafta önce posta kutumuzda bulduk. Gözlük, bırakan kişinin amcasına Gandhi tarafından verilmiş" ifadelerine yer verildi.