'Gandi Kemal' oyları katladı

Hindistan’ın efsanevi lideri Gandi’ye benzetilen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP oylarını rekor seviyede artırdı.



Tamamı ’belgeli’ yolsuzluk iddialarıyla büyük sempati toplayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin 2004 yerel seçimlerinde yüzde 24.4 olan oy oranını yüzde 38.3’e taşıdı. Onun ’rüzgârı’ ile CHP, İstanbul’da sahip olduğu 4 belediyeyi 10’un üzerine çıkardı.



Hürriyet’i haberine göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dosyalarıyla tanındı. Girdiği siyasi düellolarda daima belgeleri ortaya koyarak çalıştı. Sakin yapısıyla siyasetin tansiyonunu hiç yükseltmedi. Bu tavrına halk da büyük ilgi gösterdi. İstanbul’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın karşısına rakip olarak çıktığında "Rakibim Topbaş değil, Erdoğan’dır" diyordu. Açıkladığı yolsuzluk dosyaları gündeme bomba gibi düştü. İstanbul’da kendisine koyduğu yüzde 40 oy oranını tutturdu. Aldığı oylarla, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başkanlığından bu yana AKP’nin kalesi olan İstanbul’u sarstı.



300 nüfuslu köye gidip sorun dinledi



CHP, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul’daki oyların yüzde 28.42’sini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde oy patlaması yaptı. Dün gece 24.00’e kadar elde edilen verilere göre, CHP’nin 5 yıl önceki oy oranını ikiye katlayıp, yüzde 38.3’lere taşıdı.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul’daki umudu oldu. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağına inananlar seçim gezilerinde ona "Başbakan" tezahüratlarıyla destek verdiler. Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri açık açık Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesini istedi. Ama o her seferinde "Benim böyle bir amacım yok. Halkın iradesiyle aday oldum. Genel Başkan olmak gibi bir isteğim yok" açıklamasını yaptı.



Kılıçdaroğlu İstanbul’daki seçim gezilerinde özellikle Çatalca, Silivri, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla’ya önem verdi. Çatalca’da Kırklareli sınırına kadar gidip, nüfusu 300’ü aşamayan köyleri dahi gezerek halkın sorunlarını dinledi. Her ilçede partisinin belediye başkan adayı için "Başkanımızı size emanet ediyorum" dedi. Halkın kendisine olan güvenle adaylara kefil olarak oylarının yükselmesini sağladı. Sabah saat 05.00’te balıkçıları, 06.00’da hal işçilerini ziyaret etti.



En çok destek, kadın ve gençlerden geldi



Bazı gezilerde aldığı tepkilere karşı bile sakin gücünü kullanarak, "Demokratik bir tepki" diye konuşarak herkesi şaşırttı. Otobüsle sokak sokak dolaşıp halkı selamlarken otobüsten inmesini isteyen taksicileri bile kırmayarak isteklerini yerine getirdi. Seçim gezilerinde en çok desteği kadınlar ve gençlerden aldı. Seçim öncesi son günde CHP’nin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi’ne gitti. BBP İl Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümleriyle sonuçlanan helikopter kazası nedeniyle otobüsten müzik çalınmadan dolaştı. Bazı kadınlar gözyaşları ile onu selamladı.



Oy oranı tahminiyle ’uzmanlığını’ kanıtladı



Seçim Koordinasyon Merkezi’ne Anadolu’dan gelen maillerde bazı kadınlar Kelam Kılıçdaroğlu’nun kazanması için oruç tuttuklarını ve lokma dağıttıklarını dahi yazdılar. Seçim sonuçları dün akşam yayınlanmaya başladığında iddia edilen manipülasyon iddialarına rağmen Kılıçdaroğlu sükunetini korudu ve "Bugün demokrasi şöleni yaşadığımızı düşünüyorum. İnsanlar özgür iradelerini kullandılar" diye bir açıklama yaptı. Sonuçlar açıklanmadan önce seçim öncesi yapılan anketlerin aksine en az yüzde 40 oy almayı düşündüğünü söyleyerek hesap uzmanı olduğunu gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam ilk sonuçları aldığında "AKP’nin güçlü olduğu, özellikle kentin varoşları olarak görülen yerlerde çözüldüğünü görüyoruz" diye konuştu.



Erdoğan ve Topbaş umarım bana oy vermişlerdir



Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve CHP’li Gürsel Tekin ile Kağıthane Merkez İlköğretim Okulu’ndaki 1295 numaralı sandıkta kullandı. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına, "Bugün hava çok güzel. Bir demokrasi şöleni gerçekleşiyor. Ben de oyumu kullandım, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umuyorum demokrasiyi daha da derinleştirmiş oluruz. Saydam bir yönetim getirmiş oluruz. Türkiye’de her şeyi sağlamış oluruz" dedi. "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kullandıkları oyu kime vermiş olabilecekleri" sorulan Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum ama onun muhatabı Sayın Erdoğan ve Sayın Topbaş. Umuyorum oylarını bana vermişlerdir" dedi.