Gandalf göründü!

Peter Jackson'ın merakla beklenen filmi 'The Hobbit'ten, Bilbo Baggins ve Gandalf'ın görüntüleri ilk kez yayınlandı.





The Hobbit: An Unexpected Journey









'Lord of the Rings' üçlemesinin ardından 'The Hobbit: There and Back Again' ve 'The Hobbit: An Unexpected Journey'nin çekimlerine başlayan Peter Jackson, filmden ilk kareleri yayınladı.

Filmde Martin Freeman'ın canlandırdığı Bilbo Baggins ve Ian McKellen'ın canlandırdığı Gandalf'tan görüntüler ilk kez yayınlandı.

Jackson, birkaç gün önce Facebook sayfasından 'Lost' dizisinde Kate karakterini canlandıran Evangeline Lilly ile 'Finding Nemo'da Bruce karakterini seslendiren Barry Humphries'in filmin kadrosuna katıldığını açıklamıştı.

'Hobbit’te Orlando Bloom, Andy Serkis, Elijah Wood, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Richard Armitage, Jed Brophy, Adam Brown gibi isimler de rol alacak.

Filmin ilk bölümü 'The Hobbit: An Unexpected Journey' 14 Kasım 2012’de, 'The Hobbit: There and Back Again' (Oradaydık ve Şimdi Buradayız) ise 13 Kasım 2013’te gösterime girecek.