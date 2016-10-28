Ganalı bu küçük çocuk, bir köyün kaderini değiştirebilir

Tüm ciddiyetiyle ders dinleyen küçük çocuğun fotoğrafı, bir köyün eğitim sorunlarının çözülmesine yardımcı olabilir.

Jake, Güney Afrika'nın en ünlü öğrencisi olmaya aday. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan fotoğrafındaki ifadeyi kimisi huysuz bir direksiyon eğitmenine, kimisi de ciddiyetle işini yapan bir güvenlik görevlisine benzetiyor.

Ancak, Jake, üne kavuştuğu ülkeden kilometrelerce uzakta, Gana'nın küçük bir köyünde yeni kazandığı şöhretten bihaber yaşıyor.

Aslında, Çarşamba gününe kadar fotoğrafı çeken kişi de bu resmin bu kadar yankı getireceğini tahmin etmiyordu.

Kameraman Carlos Cortes, ABD'den ülkesine dönen sanatçı Solomon Adufah hakkında bir belgesel çekmek için 2015 yılında Gana'ya gitti.

Cortes'in çektiği yüzlerce fotoğraf arasında o tarihte dört yaşında olan Jake'in de resmi bulunuyordu. Bu kare, Adufah'ın okulda çocuklara sanat ve yaratıcı düşünceyle ilgili ders verirken çekildi.

Chicago'da yaşayan Cortes, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Jake'i tam da dersi dinlerken yakaladım. Yüzünde düşünceli bir ifade vardı" diyor.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından Cortes ve Adufah, geleceğin yıldızının fotoğrafını çektiklerinden habersiz ABD'ye döndüler.

Ancak, Adufah'ın bu hafta içerisinde Instagram hesabında paylaşmasıyla birlikte hem bu kare hem Jake bir anda internet fenomenine dönüştü.

Sanatçı, fotoğrafın büyük bir hızla yayıldığını ilk fark ettiğinde, Jake'le dalga geçildiğini düşünerek, nasıl tepki vereceğini bilemedi.

BBC'ye konuşan 27 yaşındaki Adufah, "Önce yanıt vermeyeceğim dedim. Ancak daha sonra peki ya bu 'beğeni'ler gerçekten bir yardım fonuna dönüştürülürse, ne olur diye düşünmeye başladım" diyor.

Jake ve arkadaşları, yoksul bir köyde yaşıyor ve burada bazı aileler için çocuklarını okula göndermek bütçelerini çok aşıyor.

Dahası, köyün ilkokulunun ciddi okul malzemesi ve kırtasiye ihtiyacı bulunuyor.

Cortes, "Bir gün, tüm çocuklara yetecek kadar kurşun kalem bulmak için 20 dakika uğraştık. Başlattığımız kampanya da tam olarak bunu çözmek için" diyor.

Böylece, 16 yaşından bu yana ABD'de yaşayan Adufah, köydeki çocukların eğitimine yardımcı olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.

Kampanyanın ilk 24 saatinde 2 bin dolar toplanarak, hedefin yüzde 10'una ulaşıldı.

Adufah, "Bu para, bu çocuklar için gerçekten çok büyük önem taşıyor. Bu, ileride çok daha olumlu bir harekete dönüştürülebilir" diyor.