Gana'da erkek çocuklarının 'satılık' kaderi



Sahil köyü Oblojo'da Ganalı balıkçılar için kârlı bir gündü. Sandallarının üzerinde durmuş balıkçı ağını hızla sudan çekmeye çalışıyorlar. Hemen göze çarpıyor. Ağı çekenlerin tümü genç erkeklerden oluşuyor.

19 yaşındaki Kofie Allotey balıkçılığa daha 12 yaşında başlamış. İnsan tacirlerinin eline anne ve babasının onayıyla başkent Accra'da düştüğünü DW'ye anlatan Allotey, "Burada balıkçı olarak çalışıyoruz. Benim bir efendim, bir ustam var" diye sözlerini sürdürüyor. Allotey, aslında okula gitmek istediğini, fakat babasının o zamanlar buna karşı çıktığını belirtiyor.

Allotey'in hemen yanında 16 yaşındaki Paa Solo duruyor. Coşkuyla yaptığı günlük işleri anlatıyor. "Gece saat 1'de kalkıyoruz ve akşam 6'da eve dönüyoruz" diyen Solo, işlerinin çok tehlikeli olduğunu da sözlerine ekliyor. Paa Solo, "Balıkçı ağını çekmeye çalışırken çok sayıda erkek çocuk öldü" diyor. Solo, suyun çok derin olması nedeniyle ağa yetişemediklerini ve boğulduklarını söylüyor.

Nii Kwei de Paa Solo'nun arkadaşı. Daha 13 yaşında. Henüz 10 yaşındayken "ustasına" teslim edilmiş. Nii Kwei, "Botu karaya çıkarırken bazen suyun içine düşüyoruz. Yüzme bilenlere bir şey olmuyor. Ama yüzme bilmiyorlarsa boğuluyorlar" diyor. Kwei, bol balık avladıkları zaman haftada 50 dolara kadar kazandıklarını anlatıyor.

13 dolara zorla evlilik

Challenging Heights, Gana'da çocuk ticaretine karşı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluş, Gana'da yeni bir eğilimin daha ortaya çıktığını tespit etmiş. Bazı erkek çocukları ustaları tarafından zorla evlendiriliyormuş. Örgüt başkanı James Kofi Annan, "Çocuk olarak zaten ağır bir iş olan balıkçılığı yapıyorlar, sonra da evlendiriliyorlar" diyor.

"Ustaların" erkek çocuklarını bazen 13 dolara sattığını belirten Annan, "Çocuklar hiçbir şeye sahip değil. Ne bir hayat düzeni, ne eğitim ne de perspektif" diye sözlerini sürdürüyor.

Nii Kwei de bazı arkadaşlarının evlendiğini anlatıyor. Kwei, "Usta, evlenmeyi kabul etmeleri için onlara para verdi" diyor.

Ebeveynler fikir değiştiriyor

Yasalar ise çocuklarını zorla çalıştırmaya yollayan, satan ya da evlendiren ebeveynlerin cezalandırılmasını öngörüyor. Yasalara göre 5 ila 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalı söz konusu.

Comfort Kobson, balıkçı köyü Oblojo'da yaşıyor. Kobson, kurtarılan çocukların anlattığı korkunç hikâyelerden sonra köydeki anne ve babaların yavaş yavaş fikir değiştirdiğini gözlemlediğini söylüyor. Kobson, "Böyle hikâyeler duydukları zaman ağlıyorlar" diye konuşuyor.

James Kofi Annan da çalışanlarının köye geldikleri zaman ebeveynleri görüşmeye davet ettiklerini belirterek "Ebeveynler çocuklarını geri getirmeleri için organizasyona para bile veriyor" diyor. Çocukları satılan ailelerle birlikte yeni bir kampanya başlatan Challenging Heights, yaklaşık 10 bin çocuğun rızası dışında balıkçı olarak çalıştırıldığını tahmin ediyor.

James Kofi Annan, polisin de yardımcı olamadığını ifade ediyor. "Polisin yeterli personeli olmamasından dolayı hayal kırıklığı içindeyim. Onlar da bu sorunu çözemiyor" diyen Annan, ebeveynlere çocuklarını satmaları halinde en az 5 yıl hapis cezasına çaptırılabileceklerini daha iyi anlatılması gerektiğini vurguluyor.

Gana Aile Bakanlığı da çocuk ticaretini durdurmak için ellerindeki tüm imkânlarla çalıştıklarını açıkladı. Hükümetin sosyal kontroller yapmaya başladığına dikkat çeken Bakanlık halktan da şüpheli anne ve babaları polise bildirmelerini istedi.