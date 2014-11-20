'Gana uçağındaki 1.5 ton altından Çağlayan'ın Özel Kalemi arayınca haberim oldu'

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta dinlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Gana’dan Atatürk Havalimanı’ndaki sürecine kadar yanlış beyanlar verilen 1.5 tonluk altın yüklü uçakla ilgili milletvekillerine, uçağın kargosunu bilmediğini söyledi.



Zafer Çağlayan’ın özel kalem müdürü Onur Kaya’nın aramasıyla konudan haberdar olduğunu, “Onur Kaya beni aradı. Benim konuyla ilgili bir vukufiyetim yok, konuşmanın gidişatından anladığınız üzere bu konuyu ben Onur Kaya’dan öğreniyorum; böyle bir uçak geldiğini, beklediğini, bekletildiğini” diye aktardı.

Vekillerin, Onur Kaya’nın telefonda kendisine, “Bizimki de biraz önemsediği için” sözleriyle kimi kastettiği sorusuna müsteşar, “Ben Sayın Çağlayan’ın olduğunu düşünüyorum” yanıtı veriyor.

Alınan bilgiye göre, Meclis’te dinlenilen Gümrük Müsteşarı Altunyaldız’ın ifadesi şöyle:

'Böyle bir uçağın geldiğini Çağlayan'ın Özel Kalemi'nden öğrendim'

Gümrük Müsteşarı pek çok konuya muhataptır. Sorunu olan herkes arayabilir, ki ben dış ticaret kökenliyim, bu konuda herkesin sorununa açık olduğumu ve herkesin bana ulaşabileceğine dair de bir çalışma prensibim vardır. O yüzden de sorunu olan herkes bana ulaşabilir. Bu çerçevede, Onur Kaya beni aradı. Onur Kaya aradığı zaman doğrusu zaten şeylerden de görüyorsunuz benim konuyla ilgili bir vukufiyetim yok, konuşmanın gidişatından anladığınız üzere bu konuyu ben Onur Kaya’dan öğreniyorum; böyle bir uçak geldiğini, beklediğini, bekletildiğini. Her sorunu olan vatandaşa ifade ettiğim gibi, Evet, bakarım, ilgilenirim demişim, doğal olarak.

'Konuyla ilgili müdahale alanı olmadığını öğrendim'

Ben hukukçuyum, yasalar çerçevesinde ve kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde ülkemize ve kamuoyuna -yasalar çerçevesinde- hizmet etmek için oradayım. Konuyu incelerim, bakarım. Bu olayda da arkadaşlarımdan bilgi istemişim, bilgi istedim yani. Bu bilgi sonucunda böyle bir uçağın İstanbul’a indiği, uçakta eksik belgeler olduğu, bu belgeler nedeniyle uçağın beklediği ve belgelerin tamamlanmasıyla birlikte işlemlerin yasalar çerçevesinde yürütüleceğine dair bilgi geldi ve bu bilgi üzerine gördük ki konu kendi mecrasında yürüyor.

Eksik belge var, eksik belgelerin tamamlanması istenmiş ve idare yasalar çerçevesinde işlemi ve süreci yönetiyor. Bu durumda konu benim için bitmiştir ve konu kendi sürecinde yürüyecektir yasalar çerçevesinde. Bilgi aldıktan sonra konuyla ilgili herhangi bir müdahale alanının olmadığını tespit ettik yani belgeler geldi de bekletiyor, yok, işte, uzatıyor veya işte, ilave şeyler istiyor, bu anlamda bir tespitimiz olmadı. İdare bu süreci yürütüyordu ve bilgiyi aldık ve konuyu idarenin yönetimine o hâliyle bıraktık. Benim konuyla ilgili yaptığım budur."

'Kimseye bir şey söylemedim'

Altunyaldız, milletvekillerinin, Onur Kaya’yı kastederek, aldığı bilgiler için “Geri dönüş yaptınız mı’ diye sorusuna, “Kimseye söylemedim. Sadece bilgi aldım. Bilgiye göre işlemler idare tarafından yasalar çerçevesinde yürütülüyordu. O yüzden de kimseye bir şey söylemedim. O yüzden de geriye dönüp şöyle bir işlem yaptım, böyle bir konuşma yaptım noktasında olmadım çünkü böyle bir işlem de yapmadım, konuşma da yapmadım. Kendi mecrasında idare işlemleri yürütüyordu” yanıtı verdi.

‘Bizimkinin’ Çağlayan olduğunu düşünüyorum’

Komisyon üyeleri, Onur Kaya’nın, uçakla ilgili “Bizimki de biraz önemsediği için, o yüzden ‘Direkt söyle.’ dedi, seni aradım ağabey” dediğini hatırlatarak, “Burada “bizimki” kimdir sizce? Sorusuna, “Ben Sayın Çağlayan’ın olduğunu düşünüyorum” yanıtı verdiği ifade edildi.

‘Rıza Sarraf’la bağ kurulmak isteniyor’

Ziya Altunyaldız, Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’a, “Rıza Bey, şimdi direkt müsteşarın kendisiyle görüştüm. O şimdi ilgilenecek yani şimdi adama söyleyecek veya işte inşallah yarın bu sıkıntıyı çözecekler” hatırlatmasına, “Onur Kaya’nın nasıl emin olduğuna dair yorum yapma imkânım yok ancak ben şunu ifade edeyim. Bir defa kişiler arasındaki konuşmalardan fezlekede -üzülerek ifade edeyim ki- müsteşarın aradığına dair bir şey çıkarılıyor. Bu konuda en ufak bir delil yok, tespit yok, hiçbir şey yok ama böyle bir illiyet bağı kurulma gayreti güdülüyor maalesef” diyor.

Altın miktarı 1.208 kilogram

Altunyaldız, uçaktaki altının beyanlarda 1.500 gözüktüğünü ancak gümrük memurlarının yaptığı tespitte, 1.208 kilogram olduğunu söyledi.