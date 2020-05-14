Gana'nın fenomen tabut taşıyıcılarından yeni slogan: Evde kal ya da bizimle dans et

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cenaze törenlerinde yaptıkları tabut dansıyla fenomen olan tabut taşıyıcılar Koronavirüs (Covid-19) günlerinde videolarının internette yeniden paylaşılmasıyla gündem oldu. Tabut taşıyıcılar yeniden gündeme gelmeleri üzerine Covid-19 önlemlerine dikkati çekmek için yeni bir slogan belirledi: Evde kal ya da bizimle dans et.

The Guardian'a konuşan baş tabut taşıyıcı Benjamin Aidoo, son günlerde sosyal medyanın gündeminde olmalarını değerlendirdi. Kendilerine toplumu yeni tip Koronavirüs'e karşı uyarma sorumluluğu gördüklerini söyleyen Aidoo, yeni sloganlarının "Evde kal ya da bizimle dans et." olduğunu söyledi.

Lisedeyken tabut taşıyıcı olarak çalışmaya başladığını söyleyen Aidoo, insanların ölümü kutlayabilmesini istediği için dans etme fikrini bulduğunu söyledi. Cenazelerde üzüntüden kendine zarar verne insanları gördüğünü söyleyen Aidoo, eğer dans ederse acıyı hafifletebileceğini düşünüyor.

Aidoo, "İnsanların ebeveynleri öldüğünde onlara 'Annen ve baban senin için neler yaptı biliyor musun? Neden ağlayasın?' derim" dedi.

Koronavirüs nedeniyle cenazelerde en fazla 25 kişi bulunabileceğini söyleyen Aidoo, kısıtlamalar nedeniyle tabut taşıma dansının yapılmadığını söyledi.

Gana'da tabut taşıyıcıların dansı ilk olarak 2017'de BBC'nin bir belgeseliyle ünlü olmuştu. Son günlerde ise sosyal medyada Koronavirüs önlemlerine dikkati çekmek için tabut taşıyıcıların görüntüleri paylaşılıyor.