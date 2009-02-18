Gamze'yi üzecek rapor

Gökhan Demirkol'un avukatı, Gamze Özçelik’in ilişki sırasında kendisinde olduğu yönünde bir anestezi uzmanından aldıkları raporu mahkemeye sundu



Antalya’da eski sevgilisi Gamze Özçelik’e tecavüz ettiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan eski basketbolcu Gökhan Demirkol'un, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Antalya Adliyesi'nde bugün sabah görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Demirkol avukatları Ömer Yeşilyurt ve Rıdvan Yıldız ile katılırken, Gamze Özçelik yer almadı. Manken oyuncu Özçelik'i avukatları Fatih Volkan ve Makbule Tanış temsil etti. Gamze'nin babası Talat Özçelik de duruşmaya katılarak izleyici bölümünden takip etti.



Duruşmada, bir önceki duruşmada talep edilen Adli Tıp Kurumu raporunun neden gelmedine açıklık getirildi. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi'nin ‘Müşteki Gamze Özçelik’in sol kolunun mühürlenerek dairemize gönderilmesi halinde raporun verileceği’ yönündeki cevabı okundu.



Bunun üzerine söz isteyen Özçelik'in avukatı Fatih Volkan, “Yargıtay bozma kararında cinsel saldırı olayını kabul ediyor. Sadece raporun Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan alınmasını istiyor. Ancak dosya Adli Tıp Kurulu Genel Kurulu'na gönderilecekken, yanlışlıkla 6. İhtisas Dairesi'ne gönderilmiştir. Sol kolun mühürlenerek yeniden gönderilme kararı müvekkilimin unutmak istediği o travmayı bir daha yeniden yaşamasına neden olacaktır” diye konuştu. Avukat Volkan, Demirkol'a yurtdışı çıkış yasağı konulmasını da talep etti.



‘Gamze kendindeydi’ raporu



Demirkol'un avukatlarından Ömer Yeşilyurt ise Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi'nin kamuoyunda çok tartışılan bir daire olduğunu belirterek, bu daire hakkında Bursa'daki bir davayla ilgili verdiği rapordan dolayı başlatılan soruşturma olduğunu söyledi. Yatan bir kişinin baygın olup olmadığını bir anestezi uzmanının anlayabileceğini belirten Avukat Yeşilyurt, başvurdukları anestezi uzmanı Yahya Yıldız'dan aldığı raporu mahkemeye sundu.



Uzman Yıldız'ın Gamze'nin ilişki sırasında kendisinde olduğu yönünde rapor verdiğini belirten Yeşilyurt, “Mağdurenin ilişki sırasında bacaklarının duruşu, 180 derece kavisli hali, kasları, nefes alıp verişi, boyun damarlarının kalkıp inmesi ve yine ilişki sırasında boynunu kaldırıp vajinasına bakması kendinde olduğunu gösteriyor. Ben hayatımda baygın halde bir kadının kafasını kaldırıp vajinasına baktığını görmedim. Bütün bunlar cinsel ilişkiye hazır olduğunu gösteriyor” diye konuştu.



Avukatlar duruşmada tartıştı



Gamze Özçelik'in avukatı Fatih Volkan ise müdahale ederek, “Burası şov yeri değildir. Avukat bey tamamen tribünlere oynuyor. Böyle şey olur mu? Esasa giriyor” dedi.



Bunun üzerine Ömer Yeşilyurt, “Burada mağdurenin ruh sağlığının bozulmadığına dair verilen raporu mahkemenize sunuyorum. Müvekkilim hakkında 24 yıl hapis cezası istediler, medya ona 'sapık' dedi. Ancak kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Müdahale etmedi” dedi. Avukat Fatih Volkan tekrar araya girerek, “Gökhan Demirkol tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığında 23 dakika televizyon programlarına çıktı. O zaman Ömer bey yok muydu? Önce medya nezdinde aklanmak istediler” dedi.



Bu sırada mahkeme başkanı Mustafa Zeki Söğüt, araya girerek her iki avukatı da susturdu.



Mahkeme heyeti, 25 dakika süren duruşma sonunda, Gökhan Demirkol’a yurtdışı çıkış yasağı getirilmesi istemini reddetti. Dosyanın ise Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderilerek rapor aldırılmasına, Özçelik'in mevcutlu olarak gönderilmesinin talep edilmesi halinde duruşma günü beklenmeksizin bu konuda işlem yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.



‘Olay ailenin psikolojisini bozdu’



Çıkışta ise Gökhan Demirkol'un avukatı Ömer Yeşilyurt, gazetecileri haber konusunda uyarıp, “Bundan sonra çıkacak her haber için suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Avukatı açıklama yaparken Gökhan Demirkol, ellerini önüne kavuşturarak bekledi. Demirkol, açıklamasının ardından avukatı Ömer Yeşilyurt ve bir korumasıyla birlikte aracına binip adliyeden uzaklaştı.



Gamze Özçelik”in avukatları Makbule Tanış ve Fatih Volkan bir açıklamada bulunmazken baba Talat Özçelik, “Bu olay sadece kızımın değil, bütün ailemin psikolojisini bozdu” demekle yetindi.



Yargıtay kararı bozmuştu



Yargıtay 5. Ceza Dairesi, oyuncu ve manken Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Demirkol'un davasını geçen Temmuz'da oybirliğiyle bozmuştu.



Yargıtay, cinsel saldırı görüntülerinin medyada yer almasının ardından Özçelik'in beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor alındıktan sonra yeni bir hüküm kurulmasını istemişti.



Özçelik'in ‘beden ve ruh sağlığının bozulduğu’ yönünde bir raporun çıkması durumunda mahkemenin 10 yıldan az olmamak kaydıyla yeni bir karar vermesi istenmişti. Bugün, bozma kararı çerçevesinde 4. duruşma yapıldı.

