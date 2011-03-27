Gamze'nin katili tutuklandı

T24 - Aydın'ın Karacasu ilçesinde başı taşla ezilmiş cesedi bulunan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gamze Gürgen'in katil zanlısı Kenan A. tutuklandı.





Alınan bilgiye göre, İzmir'de emniyet güçlerine teslim olan katil zanlısı Kenan A., Aydın'ın Karacasu ilçesine getirildi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından geniş güvenlik önlemleri altında Karacasu Adliyesine getirilen Kenan A.'nın adliyeye girişi sırasında, Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan yaklaşık 500 kişilik bir grup, polis barikatını aşarak katil zanlısına saldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine, polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Katil zanlısı Kenan A., Karacasu Adliyesi'ndeki savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak Nazilli E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Dava, bir üst mahkeme olan Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Gamze Gürgen'in, okulunun bulunduğu ilçeye dönmek için, Karacasu yol ayrımında, bir kargo şirketinde çalışan Kenan A.'nın kullandığı şirket aracına bindiği belirtilmişti.

Kenan A., genç kızla birlikte olmak için aracını Karacaören köyü yakınlarındaki ormanlık alana çektiğini, Gamze Gürgen'in kaçmaya çalıştığını ve çevrede bulduğu bira şişesiyle kendini korumaya çalışması üzerine önce taşla kafasına vurarak bayılttığını, sonra ise başını taşla ezerek öldürdüğünü söylemişti.

Olayın ardından İzmir Buca'daki ablasının yanına kaçan Kenan A., polis ekiplerinin yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından tespit edilmiş ve tüm yakınlarına ulaşılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olmuştu.