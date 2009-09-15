Gamze'nin bedduası tuttu

Eski sevgilisi Gamze Özçelik'e tecavüz etmek ve bu görüntüleri internet ortamında yaymakla suçlanan Gökhan Demirkol, şimdi birlikte olduğu sevgilisiyle çekilen görüntülerin internet ortamında yayınlanmasından şikayetçi oldu.



Eski basketbolcu Demirkol, sevgilisiyle birlikte çekilen görüntü ve seslerin bir internet sitesinde yayınlandığını öğrendi. Bunun üzerine araştırma yaptı ve duyduklarının doğru olduğunu bizzat gördü ve doğruca savcılığa gidip şikâyetçi oldu.



Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Demirkol, görüntüleri kimin yayınladığını bilmediğini, bunları ifşa eden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi. Yapılan başvuru üzerine Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucunda bu görüntüleri internet ortamında yayınlayanın kişinin Sivaslı İ. A. olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak ifadesi alınan İ.A. hakkında Kadıköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ''Özel hayatına ilişkin görüntü ve sesleri ifşa ettiği ve müstehcen görüntüleri yayınladığı'' iddiasıyla dava açıldı.

