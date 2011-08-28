Gamzelerine vuruldu





T24- Yazar Tuna Kiremitçi’nin gamzeleri, kendisiyle röportaj için bir araya gelen Seda Sayan’ı kalbinden vurdu!







Tuna Kiremitçi, geçtiğimiz günlerde röportaj için Seda Sayan’la bir araya geldi. Sayan’ın röportaj teklifini geri çevirmeyen Kiremitçi, görüşme sonrası Kelebek Gazetesi’ndeki köşesinde tüm önyargılarından kurtulduğunu anlatan bir yazıya yer verdi.





Onun “Nedense meşhurlar hep televizyonda olduklarından çok daha normal ve sempatiktirler. Seda Sayan da öyleydi. Tek fark, pek çok meşhurun yaptığı gibi meşhurluğundan dolayı özür dilemiyordu. Tam aksine, gurur duyuyordu Seda Sayan olmaktan. İtiraf edeyim, beni bu tarafıyla çarptı” satırlarına ünlü şarkıcı kayıtsız kalmadı.





Kendisine köşesinden seslenen yazar için canlı yayında “Ben en son bir gamze gördüm, vuruldum. Tuna Kiremitçi’nin gamzelerine” dedi. Hemen ardından beğenisini Twitter’daki takipçileriyle de paylaştı: “Tuna Kiremitçi’nin kalemini, duruşunu beğenirdim, kendisi de feciymiş! Allah sahibine bağışlasın, çok yakışıklı yaa!”