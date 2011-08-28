T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gamzelerine vuruldu

Yazar Tuna Kiremitçi’nin gamzeleri, kendisiyle röportaj için bir araya gelen Seda Sayan’ı kalbinden vurdu!

28 Ağustos 2011 03:00



T24-  Yazar Tuna Kiremitçi’nin gamzeleri, kendisiyle röportaj için bir araya gelen Seda Sayan’ı kalbinden vurdu!



Tuna Kiremitçi, geçtiğimiz günlerde röportaj için Seda Sayan’la bir araya geldi. Sayan’ın röportaj teklifini geri çevirmeyen Kiremitçi, görüşme sonrası Kelebek Gazetesi’ndeki köşesinde tüm önyargılarından kurtulduğunu anlatan bir yazıya yer verdi.


Onun “Nedense meşhurlar hep televizyonda olduklarından çok daha normal ve sempatiktirler. Seda Sayan da öyleydi. Tek fark, pek çok meşhurun yaptığı gibi meşhurluğundan dolayı özür dilemiyordu. Tam aksine, gurur duyuyordu Seda Sayan olmaktan. İtiraf edeyim, beni bu tarafıyla çarptı” satırlarına ünlü şarkıcı kayıtsız kalmadı.


Kendisine köşesinden seslenen yazar için canlı yayında “Ben en son bir gamze gördüm, vuruldum. Tuna Kiremitçi’nin gamzelerine” dedi. Hemen ardından beğenisini Twitter’daki takipçileriyle de paylaştı: “Tuna Kiremitçi’nin kalemini, duruşunu beğenirdim, kendisi de feciymiş! Allah sahibine bağışlasın, çok yakışıklı yaa!”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24