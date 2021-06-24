Gamze Pala'yı öldüren Savaş Dalançıkar'ın cezai ehliyeti tam

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, AKP Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala’yı (46) kendisini reddettiği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla kesip öldüren Savaş Dalançıkar’ın (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı duruşmaya devam edildi. Dalançıkar'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor duruşmada okundu.



Olay, 15 Nisan 2020’de, Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, kendisini reddettiği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu, ardından da boğazını bıçakla kesip öldürdü. Pala'nın cesedinin başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine adrese gelen polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Cezai ehliyeti tam

Katil zanlısı Savaş Dalançıkar, davanın görülen 4’üncü duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gamze Pala'nın ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen rapor okundu. Hakkında, cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapor sorulan Savaş Dalançıkar "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Sanık avukatından rapora itiraz

Sanık avukatı Ali Sürmen rapora itiraz ederek, “Müvekkilim halihazırda akıl sağlığına ilişkin birtakım ilaçlar kullandığından, bu rapor esnasında ilaçların etkisi altındadır. Bu haliyle verilen rapor yetersizdir, yeniden ATK raporu aldırılsın” dedi.



Mahkeme heyeti, sanık avukatının ATK raporuna ilişkin itirazlarını reddedip Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının 4’üncü ATK İhtisas Kurulu’ndan dönüşünün beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)