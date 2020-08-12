Gamze Pala'yı öldüren Savaş Dalançıkar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala’yı (46) kendisini reddettiği bahanesiyle önce kurşunlayıp sonra boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar (37) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 15 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, kendisini reddettiği bahanesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da boğazını bıçakla keserek, öldürdü.

Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala’nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayet zanlısı tutuklandı.

İddianame hazırlandı

Cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Dalançıkar hakkında, ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Sosyal medyadan onlarca mesaj atmış

İddianamede, tutuklu şüphelinin, sosyal medya hesabından, Gamze Pala’ya doğum günü olan 7 Ekim günü onlarca mesaj gönderdiği bildirildi. Mesajlarından birinde, “Sana olan sevgim kalbimde yaşayacak. Ebediyen üzülmek kaderimde varmış. Ben yine de seni seveceğim. Papatyam, doğum gününü tüm kalbimle kutlarım. Allah uzun ömür versin, nice doğum günleri kutlaman dileğiyle. Senin sevgin ebediyen kalbimde yaşayacak” yazdığı kaydedildi.





