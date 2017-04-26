"Gamze Özçelik'in 'tesettür' paylaşımı, elektronik tebrik kartı mahiyetinde"

Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, eski manken Gamze Özçelik'in sosyal medya hesabında paylaştığı 'tesettürlü fotoğraf' ile ilgili olarak "Kandil paylaşımı adeta bir elektronik tebrik kartı mahiyetinde. Pek çok eş-dost, hısım-akrabadan Instagram’ın yanı sıra WhatsApp, Twitter, Facebook yoluyla da gelenler gibi" dedi.

Tayfun Atay'ın "Gamze Özçelik tesettüre girdi mi?" başlığıyla yayımlanan (26 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Girmedi.

Güzel oyuncunun Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı “hicâb” görüntüsü, tesettürün hedeflediği mahremiyete değil, tam zıt istikamette aleniyete (açıklık) ve teşhire karşılık gelmekte.

***

Elbette Gamze Özçelik’in böyle bir paylaşımda bulunması, bu paylaşımın şekli, içeriği, niteliği kimseyi ilgilendirmez, bu onun bileceği iş.

Ancak mesele, bu görüntüden hareketle Gamze’nin tesettür üzere bir hayat tercihinde bulunduğunun ileri sürülmesi (ya da sürülüp sürülemeyeceği) olduğunda söylenecek bir çift söz var.

***

Tesettürden murat, örtünerek gözlerden, dolayısıyla günahlardan sakınmaktır (“takva”); örtünerek göze gelmek değil.

Amaç cazibeyi, daha doğru, dosdoğru deyişle cinsel çekimi etkisiz hale getirmek.

Ve tesettürlü kadın açısından da, erkek açısından da (evet, tesettür erkek için de söz konusu!) kendisini cazibesiyle, etkileyiciliğiyle, çekiciliğiyle dışa vurmaktan sakınma tercihi, “nefsi terbiye etme” yolunda da bir merhaledir.

***

Denilebilir ki “Allah güzeldir, güzeli sever”.

İyi ama bu hadiste vurgunun ten ve beden güzelliğinde ve de onların çarpıcı şekilde sergilenmesinde olduğunu ileri sürebilir misiniz? Kastedilen esasen ruh, huy, gönül güzelliği değil midir?

Elbette tesettürlü kadın, ruhuyla da, yüzüyle de, vücuduyla da güzel olabilir, olur ve (istese de istemese de) görünür.

Ama o, güzelliğiyle göz doldurmak için örtünmez. Tesettürü bir güzellik aksesuarına dönüştürmez. Örtünmenin aslı, esası, maksadı bu değildir.

***

Gamze Özçelik’in Instagram hesabından yaptığı kandil paylaşımı adeta bir elektronik tebrik kartı mahiyetinde.

Pek çok eş-dost, hısım-akrabadan Instagram’ın yanı sıra WhatsApp, Twitter, Facebook yoluyla da gelenler gibi...

Bu şekilde gönderilen mesajlarda kutlamayı destekleyici mahiyette gerek sözel, gerekse görsel olarak eklenen içerikler, bizi kutsî, manevî ve uhrevî duyarlılıklara davet etme çabasındadır hep. (Kâbe ya da cami görüntüleri, Allah ve Muhammed lafzı, dualar, kutsal deyişler, ilahilerden sözler, vb.)

***

Bir de Gamze’nin kandil kutlamasındaki başörtülü görüntüsüne, o görüntüdeki kaşlara, gözlere, dudaklara bakın!..

Böylesi, kutsiyete, maneviyata, uhreviyata çağrı gibi bir hisse kendinizi kaptırabiliyor musunuz?.. Evet demek zor.

Bu yüzden karşımızdaki görüntünün özde tesettürle bir ilgisi yok.

***

Ama elbette işin özünde de Gamze’ye yüklenmeyi gerektiren bir durum yok. Böyle yapmak da büyük haksızlık olur.

Gamze’nin hali esasen yaygın, genel ve evrensel bir çağ halinin parçası.

İslâm’ın dünyevileşmesi ya da “sekülerleşmesi” demeyi tercih ediyorum ben bu hale…

Bu halin bilinen en karakteristik tezahürü, meşhur tesettür defileleri. Tabii artık onların bir uzantısı olarak ortaya çıkmış tesettür moda dergileri de var.

***

Tesettür giysi pratiğinin endüstriyelleşmesi beraberinde ticari (dünyevi) rekabet getirdi. Oradan da tesettür defilelerine, yani kadın tesettür giysilerinin satış ve kâr amaçlı tanıtımına sıçradı iş...

Çok açık ki defile, teşhirdir.

Dolayısıyla tesettürün podyumla buluşması onun “içini dışına çıkardı”. Mahremiyeti aleniyete döktü. Örtünmeyi “gösterme”ye vesile kıldı.

***

Bu şekilde kadını tabir caizse nefsani olandan sakınmak yerine nefsani olana sunma yolunda işlerliğe sokulan bu “tesettür”e de tesettür demek kimin ne kadar içine siner, bilmem.

Tesettür defileleri, tesettürün kendisinin gittiği, adının yadigâr kaldığı etkinlikler.

Tesettür defileleri, tesettürün “takva”ya (Allah yolunda günahtan sakınmaya) değil “masiva”ya (günah dolu “Yalan Dünya”ya) ermeye araç kılındığı etkinlikler.

Tesettür defileleri ve moda dergileri, tesettürün içten içe bitmeye yüz tuttuğunu düşündüren etkinlikler.

Onların yanında Gamze’nin paylaşımı ve pozu, cim karnında bir nokta.