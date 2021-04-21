Gamze Özçelik'ten "En iyisini hak ediyorum" diyen Şeyma Subaşı'na gönderme

Eski manken Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için uçak kapatmasına ilişkin, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına isim vermeden gönderme yaptı.

Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaşan Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazdı.

Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez" notunu düştü.

Özçelik sözlerine; "Allah hepimize sahip olduğumuz sağlığı, varlığı, enerjiyi; O'nun ilmi ile hayırda harcamaya nasip etsin. Bu dünyada yokluk büyük sınav, varlık daha da büyük sınav..." şeklinde devam etti.