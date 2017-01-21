Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın, daha geçen gün konuştuk seninle...

Oyuncu Gamze Özçelik, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü IŞİD mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal için kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı. "Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle..." diye yazan Özçelik, "Dostum oldun, gönüldaşım oldun sen benim. Hep düşünürdüm sen şehit olsan ne yaparım diye" ifadesini kullandı.

Özçelik, Ekim 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı'nın yapıldığı bölgeye giderek askerlere destek ziyareti yapmıştı. Şehit asker Selim Topal ile de burada tanışmış, birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı.

Gamze Özçelik'in Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle: