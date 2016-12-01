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Gamze Özçelik Gana'da çocuklara hediye dağıttı

"Bana onların başlarını okşatan Allah'a hamdolsun"

01 Aralık 2016 17:30

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Gana’da yardıma muhtaç çocuklara hediyeler dağıttı. Özçelik, "Beni yeniden Afrika'ya getiren, yetimlere ve muhtaçlara hizmet ettiren, onların başlarını okşatan Allah'a hamdolsun" dedi. 

Özçelik, geçtiğimiz günlerde Afrika ülkesi Gana'ya gidip yardıma muhtaç çocuklarla bir araya geldi. Oyuncu, bir grup arkadaşıyla gittiği Gana'da çocuklara kıyafet ve oyuncak hediye etti. Ayrıca yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını da karşıladı.

Özçelik, Gana'nın başkenti Accra'ya yaptığı üç günlük ziyarette çocuklarla tek tek ilgilendi. Afrika'daki acıya kayıtsız kalamadığını söyleyen oyuncu, "Beni yeniden Afrika'ya getiren, yetimlere ve muhtaçlara hizmet ettiren, onların başlarını okşatan Allah'a hamdolsun" dedi.

Oyuncu Gamze Özçelik, Gana'daki çocuklarla yakından ilgilenip onlara hediyeler verdi.

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