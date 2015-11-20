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Ekonomi
Deutsche Welle

Gamescom'un partner ülkesi Türkiye

Köln'de her yıl düzenlenen bilgisayar oyunları fuarı Gamescom'un gelecek yılki partner ülkesi Türkiye olacak.

20 Kasım 2015 21:38


İstanbul'da Köln Fuar İdaresi (Koelnmesse), İnteraktif Eğlence Oyunları Federal Birliği (BİU) ile Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) arasında cuma günü imzalanan protokolle Türkiye'nin 2016 yılındaki partnerliği resmiyet kazandı.

Koelnmesse Genel Müdürü Katharina Hamma, Türkiye'nin giderek büyüyen bir oyun kültürüne sahip olduğunu belirterek, genç nüfusunun yoğunluğuyla da oyun sektörü için cazip bir ülke haline dönüştüğünü kaydetti.

TOGED'den yapılan açıklamada, Türkiye'deki bilgisayar oyunları sektörünün son bir yılda iki misli büyüme kaytettiğini belirtildi. Gamescom gelecek yıl 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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