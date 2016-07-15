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Kültür-Sanat

Games of Thrones 23 dalda Emmy'ye aday oldu

68. Emmy Ödüllerine aday gösterilen televizyon yapımları, Los Angeles'ta yapılan açıklamada belli oldu.

15 Temmuz 2016 00:00

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri'nde, 2015'e damgasını vuran "Games of Thrones", bugün açıklanan 2016 Emmy Ödülü adayları listesinde de zirvede yer aldı.

68. Emmy Ödüllerine aday gösterilen televizyon yapımları, Los Angeles'ta yapılan açıklamada belli oldu.

67. Emmy Ödülleri töreninde 12 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vuran HBO'nun draması Games of Thrones, bu yıl da 23 dalda aday gösterilerek ödüllere ağırlığını koydu. 

18 Eylül'de Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunuluğunu yapacağı 2016 ödül gecesi, ABC televizyonundan canlı yayınlanacak.

2016 Emmy Ödülü adayları şöyle

En İyi Drama

"The Americans" (FX)
"Better Call Saul" (AMC)
"Downton Abbey" (PBS)
"Game of Thrones" (HBO)
"Homeland" (Showtime)
"House of Cards" (Netflix)
"Mr. Robot" (USA)

En İyi Komedi

"Black-ish" (ABC)
"Master of None" (Netflix)
"Modern Family" (ABC)
"Silicon Valley" (HBO)
"Transparent" (Amazon)
"Unbreakable Kimmy Schmidt" (Netflix)
"Veep" (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu Drama 

Kyle Chandler, "Bloodline"
Rami Malek, "Mr. Robot"
Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
Matthew Rhys, "The Americans"
Kevin Spacey, "House of Cards"
Liev Schreiber, "Ray Donovan"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama

Claire Danes, "Homeland"
Viola Davis, "How to Get Away With Murder"
Taraji P. Henson, "Empire"
Tatiana Maslany, "Orphan Black"
Keri Russell, "The Americans"
Robin Wright, "House of Cards"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi

Anthony Anderson, "black-ish"
Aziz Ansari, "Master of None"
Will Forte, "The Last Man on Earth"
William H. Macy, "Shameless"
Thomas Middleditch, "Silicon Valley"
Jeffrey Tambor, "Transparent"

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"
Laurie Metcalf, "Getting On"
Ellie Kemper, "Unbreakable Kimmy Schmidt"
Tracee Ellis Ross, "black-ish"
Amy Schumer, "Inside Amy Schumer"
Lily Tomlin, "Grace and Frankie"

En İyi Dizi

"American Crime" (ABC)
"Fargo" (FX)
"The Night Manager" (AMC)
"American Crime Story: The People v. OJ Simpson" (FX)
"Roots" (History)

En İyi Erkek Oyuncu, Dizi veya TV Filmi

Bryan Cranston, "All the Way"
Benedict Cumberbatch, "Sherlock"
Idris Elba, "Luther"
Cuba Gooding Jr., "The People v. OJ Simpson"
Tom Hiddleston, "The Night Manager"
Courtney B. Vance, "The People v. OJ Simpson"

En İyi Kadın Oyuncu, Dizi veya TV Filmi 

Kirsten Dunst, "Fargo"
Felicity Huffman, "American Crime"
Audra McDonald, "Lady Day at Emerson's Bar and Grill"
Sarah Paulson, "The People v. OJ Simpson"
Lili Taylor, "American Crime"
Kerry Washington, "Confirmation".

 

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