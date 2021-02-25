GameStop'un hisseleri bir kez daha yüzde 100'den fazla yükseldi

ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop'un hisseleri, dün ocak ayındaki tırmanışın ardından bir kez daha yüzde 100'den fazla yükseldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, GameStop'un hisseleri dün birkaç defa ticaretin durduğu seansta yüzde 104 değer kazandı. Piyasalar kapandıktan sonra da yüzde 85 değer kazandı.

Reddit'in WallStreetBets sayfalarında adı çok geçen başka hisselerde de yükselme görüldü. AMC Entertainment yüzde 18, BlackBerry yüzde 9, Kanadalı kenevir şirketi Tilray'ın hisseleri yüzde 13 yükseldi.

Analistler yeni yükselişin nedenini belirleyemedi. Bazı Twitter kullanıcıları GameStop'un yeniden yükselmesinin arkasında bir aktivist yatırımcının Twitter'da paylaştığı dondurma külahının altında bir mesaj olduğunu düşünürken bazıları yükselmenin GameStop finans direktörünün dün istifa etmesiyle bağlantılı olduğunu savundu.

Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcılar, 2019’da 470 milyon dolar zarar açıklayan GameStop'a ocak ayında yatırım yaptı. Melvin Capital Management ve Citron Research gibi hedge fonlar hissenin düşeceği yönünde pozisyon almış ve açığa satış yapmıştı. Küçük yatırımcıların örgütlenmesiyle 3 dolarlık hisse fiyatı yüzde 135 değer kazanarak 247 dolar 51 cente kadar fırlamıştı.