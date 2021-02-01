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Dünya

GameStop hisselerinin satışına sınırlama getiren Robinhood platformuna uçaklı protesto

01 Şubat 2021 12:12

T24 Dış Haberler

Kullanıcıların piyasa manipülasyonu yaptığı gerekesiyle GameStop hisselerini satışını sınırlayan Robinhood platformu, merkez binasının bulunduğu San Francisco'da ilginç bir şekide protesto edildi.

San Francisco'nun üzerinde arkasında, "Fındıklarımı em Robinhood" yazılı bir pankart taşıyan uçak uçuruldu. Uçak Robinhood ofislerinin bulunduğu binanın üzerinden de geçti. Uçağı kiralayan KasparCMS isimli Twitter kullanıcısı, uçağın Robinhood binasının üzerinde bir kaç tur dönmesi için ekstra para verdiğini söyledi.

Robinhood, başta GameStop olmak üzere bazı hisselerde kısa pozisyon alan hedge fonlara karşı alıma geçen bireysel yatırımcıların kullandığı platformlardan biriydi. Robinhood, daha sonra aralarında GameStop, AMC ve Blackberry de bulunan 50 hissenin satışını sınırlandırdı.

Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcılar, 2019’da 470 milyon dolar zarar açıklayan GameStop'a bu ay yatırım yaptı. Melvin Capital Management ve Citron Research gibi hedge fonlar hissenin düşeceği yönünde pozisyon almış ve açığa satış yapmıştı. Küçük yatırımcıların örgütlenmesiyle 3 dolarlık hisse fiyatı çarşamba günü yüzde 135 değer kazanarak 247 dolar 51 cente kadar fırladı.

 

 

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