GameStop hisselerinin satışına sınırlama getiren Robinhood platformuna uçaklı protesto

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Kullanıcıların piyasa manipülasyonu yaptığı gerekesiyle GameStop hisselerini satışını sınırlayan Robinhood platformu, merkez binasının bulunduğu San Francisco'da ilginç bir şekide protesto edildi.

San Francisco'nun üzerinde arkasında, "Fındıklarımı em Robinhood" yazılı bir pankart taşıyan uçak uçuruldu. Uçak Robinhood ofislerinin bulunduğu binanın üzerinden de geçti. Uçağı kiralayan KasparCMS isimli Twitter kullanıcısı, uçağın Robinhood binasının üzerinde bir kaç tur dönmesi için ekstra para verdiğini söyledi.

Robinhood, başta GameStop olmak üzere bazı hisselerde kısa pozisyon alan hedge fonlara karşı alıma geçen bireysel yatırımcıların kullandığı platformlardan biriydi. Robinhood, daha sonra aralarında GameStop, AMC ve Blackberry de bulunan 50 hissenin satışını sınırlandırdı.