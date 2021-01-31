GameStop hareketinin çocuk yatırımcısı: 8 yaşında 60 dolarlık hisse almıştı; 2 yıl sonra 3 bin 200 doları oldu

Reddit üzerinden örgütlenen amatör yatırımcıların ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop'un hisse fiyatlarını uçuran ve hedge fonlarını alt üst eden hareket, yalnızca dünya borsalarını alt üst etmekle kalmadı, sürpriz yatırımcıların beklediklerinden çok para kazanmasını sağladı. ABD'de 10 yaşındaki oyun sever Jaydyn Carr, iki yıl önce aldığı 60 dolarlık hisseden 3 bin 200 dolar kazandı.

New York Times'ta yer alan habere göre, dünya piyasalarını alt üst eden GameStop hareketi, 10 yaşındaki bir çocuğun da borsayla ilk tanışmasında 3 bin 200 dolar kazanmasını sağladı.

ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde yaşayan Jaydyn Carr, 2019 yılının aralık ayında, 8 yaşındayken GameStop oyun mağazasından ucuz bilgisayar oyunları alıyor ve Xbox One satın almak istiyordu. Oğlunun bilgisayar oyunlarına ilgisini fark eden ve 8 yaşındaki oğluna yatırım hakkında bir şeyler öğretmek isteyen anne Nina Carr, Kwanzaa bayramı hediyesi olarak Jaydyn'e GameStop'un 6.19 dolarlık 10 hissesini aldı.

Carr, hisselerin sertifikasını hediye olarak oğluna vererek artık GameStop'un küçük bir parçasının sahibi olduğunu söyledi.

Hisseye dair gelişmeler iki yıl boyunca Nina Carr'ın telefona bildirim olarak gitti. Carr, son birkaç aydır hisselerdeki sürekli yükselişi gördüğünü söyledi. Öte yandan geçen hafta çarşamba günü Carr ailesi için şok etkisi yarattı.

Reddit'teki amatör yatırımcıların batış şirket durumuna yakın olan GameStop hisselerini almaya başlaması, hisse değerini yüzde 1700'e kadar artırdı.

Nina Carr yaşadıklarını şöyle anlattı: "Telefonuma bildirim geldiğinde 6 dolara aldığım hissenin 351 dolara çıktığını gördüm. 'Bu doğru olamaz' diye düşündüm. O sırada bilgisayar başında derste olan oğlumu yanıma çağırdım ve durumu anlattım. Ne yapmak istediğini sordum. 'Kalmak mı satmak mı istersin?"

10 yaşında ilk yatırımının GameStop hareketiyle fırladığını gören Jaydyn'ın kararı hisselerini satmak oldu. Jaydyn Carr, yaklaşık 60 dolar ödediği yatırımlarından yüzde 5 binden fazla kârla 3 bin 200 dolar kazandı. Carr, 2 bin 200 dolarını ayırmaya bin dolarıyla da bir dijital oyun platformuna yatırım yapmaya karar verdi. Jaydyn Carr "Uzun vadeli yatırımlar önemli çünkü bu parayı böyle kazandım" dedi.

Ne olmuştu?

Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcılar, 2019’da 470 milyon dolar zarar açıklayan GameStop'a bu ay yatırım yaptı. Melvin Capital Management ve Citron Research gibi hedge fonlar hissenin düşeceği yönünde pozisyon almış ve açığa satış yapmıştı. Küçük yatırımcıların örgütlenmesiyle 3 dolarlık hisse fiyatı çarşamba günü yüzde 135 değer kazanarak 247 dolar 51 cente kadar fırladı.