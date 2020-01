'Game Of Thrones'un yazarının bir kitabı daha dizi oluyor

Game Of Thrones romanlarının yazarı George R.R. Martin’in söz konusu serinin altıncı kitabını yayınlaması için dünya genelinde meraklı bir bekleyiş sürerken yazarın bir başka serisinin daha televizyona uyarlanıyor olduğu haberleri geldi.

BantMag'in haberine göre daha önce çizgi roman ve kutu oyun uyarlamaları yapılan ve birçok süper kahramanın yer aldığı bir ortak evrende geçen Wild Cards romanlarının televizyon ve film hakları Universal Cable Productions tarafından alındı.

1987 yılından bu yana yirmiden fazla kitabı yayınlanan Wild Cards, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerika’yı farklı bir şekilde ele alıyor. Serinin çeşitli kitapları 2008 yılına dek Bentam Books, Baen Books ve ibooks Inc. tarafından yayınlanmıştı. 2008’den itibaren de serinin her yayını Tor Books tarafından yapıldı. Serinin yirmi üçüncü kitabı High Stakes, bu ay yayınlanıyor.

Her biri farklı bir yazar tarafından George R.R. Martin’in danışmanlığıyla yazılan Wild Cards kitaplarının televizyon uyarlamasının yapımcı ve yaratıcı ekibinde ünlü yazarın yer alması mümkün gözükmüyor.

Zira Martin’in HBO ile Game Of Thrones için olan anlaşması buna izin vermiyor. Ayrıca Martin de kendi blogunda yaptığı açıklamada dizinin önümüzdeki bir yıl ya da iki yıl içinde çekilmesini umduğunu ama şu an zaten altıncı Game Of Thrones kitabını yazdığı için de Wild Cards ekibinde yer alamayacağını belirtti.