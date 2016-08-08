T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Game Of Thrones'un yazarının bir kitabı daha dizi oluyor

'Game Of Thrones' romanlarının yazarı George R.R. Martin’e ait 'Wild Cards' romanlarının televizyon ve film hakları Universal Cable Productions tarafından alındı

08 Ağustos 2016 22:51

Game Of Thrones romanlarının yazarı George R.R. Martin’in söz konusu serinin altıncı kitabını yayınlaması için dünya genelinde meraklı bir bekleyiş sürerken yazarın bir başka serisinin daha televizyona uyarlanıyor olduğu haberleri geldi.

BantMag'in haberine göre daha önce çizgi roman ve kutu oyun uyarlamaları yapılan ve birçok süper kahramanın yer aldığı bir ortak evrende geçen Wild Cards romanlarının televizyon ve film hakları Universal Cable Productions tarafından alındı.

1987 yılından bu yana yirmiden fazla kitabı yayınlanan Wild Cards, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerika’yı farklı bir şekilde ele alıyor. Serinin çeşitli kitapları 2008 yılına dek Bentam Books, Baen Books ve ibooks Inc. tarafından yayınlanmıştı. 2008’den itibaren de serinin her yayını Tor Books tarafından yapıldı. Serinin yirmi üçüncü kitabı High Stakes, bu ay yayınlanıyor.

Her biri farklı bir yazar tarafından George R.R. Martin’in danışmanlığıyla yazılan Wild Cards kitaplarının televizyon uyarlamasının yapımcı ve yaratıcı ekibinde ünlü yazarın yer alması mümkün gözükmüyor.

Zira Martin’in HBO ile Game Of Thrones için olan anlaşması buna izin vermiyor. Ayrıca Martin de kendi blogunda yaptığı açıklamada dizinin önümüzdeki bir yıl ya da iki yıl içinde çekilmesini umduğunu ama şu an zaten altıncı Game Of Thrones kitabını yazdığı için de Wild Cards ekibinde yer alamayacağını belirtti.

 

 

 

 

 

ETİKETLER

George R R MartinGame Of ThronesWild Cardsyeni diziçok satan kitaplar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24