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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un yapımcıları açıkladı: Jon Snow öldü!

6. Sezonda Jon Snow'un annesinin kim olduğunun da öğrenileceği tahmin ediliyor

08 Nisan 2016 16:07

Tüm dünyada ilgiyle izlenen dizi Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) bu ay başlayacak 6. sezonuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri hiç kuşkusuz Jon Snow'un akıbeti.Dizinin yapımcısı HBO, geçtiğimiz sezonun final bölümünde kendi arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan Jon Snow'un akıbetini açıkladı.

HBO'nun, dizinin yeni sezonunun sinopsisini yayınladığı videoda 6. sezona dair bazı ip uçlarıyla birlikte "Jon Snow' öldü" açıklaması da yer aldı. Ayrıca 6. Sezonda Jon Snow'un annesinin kim olduğunun da öğrenileceği tahmin ediliyor...

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