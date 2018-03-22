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'Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı'nın yazarından yeni dizi geliyor

Martin'in 1980 yılında yazdığı ‘Nightflyers' romanıyla aynı adlı dizi seyirciyle buluşacak

22 Mart 2018 01:11

İlk bölümünden final bölümüne kadar izlenme rekorlarlarını alt üst eden ve 8’inci sezonu sabırsızlıkla beklenen Game of Thrones dizisine uyarlanan kitapların yazarı George R.R. Martin, izleyicileri yeni bir diziyle buluşturmak için hazırlanıyor.

Hayranları ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ kitap serisinin altıncısı olan ‘Kış Rüzgarları’ kitabını beklerken, Martin yeni bir projeyle geldiğini paylaştı.

NTV'nin haberine göre, Martin’in 1980 yılında yazdığı ‘Nightflyers’ romanıyla aynı adlı dizi seyirciyle buluşacak.Çekimleri önümüzdeki sonbaharda başlanacak olan 10 bölümlük uzay korku dizisi, bir grup bilim insanının bir tesadüf sonucu 75 yıl sonrasından gelen bir yaratıkla karşılaşmasını konu alıyor.

Martin, hikayesiyle Nightflyers’ın “uzaydaki sapık” olarak değerlendirilebileceğini paylaştı.

Dizide ana rolleri canlandıracak oyuncular ise şöyle:  

Dr. Agatha Matheson rolünde Gretchen Mol (fotoğrafta), Karl D’Branin rolünde Eoin Macken, Lommie rolünde Maya Eshet, Thale rolünde Sam Strike ve Melantha Jhirl rolünde Jodie Turner-Smith.

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