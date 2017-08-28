Game of Thrones’un “The Mountain”ı İstanbul’a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BU yıl ilk kez düzenlenecek GoblinCon oyun fuarı, İstanbul’da oyunseverleri bir araya getirecek. Fuar kapsamında Game Of Thrones dizisinde Sir. Gregor ‘The Mountain’ Clegane karakterini canlandıran Hafthor Julius Björnsson da konuk olarak gelecek.

GoblinCon, oyun dünyasını 29, 30 Eylül ve 1 Ekim’de Maslak’taki Uniq İstanbul’da buluşturacak. Masaüstü oyunlardan PC oyunlarına, konsol oyunlarından mobil oyunlara kadar tüm oyun türlerine ve oyunseverlere hitap edecek fuar, ayrıca birçok ünlü ismi de ağırlayacak.

“THE MOUNTAIN\" GELİYOR

Dünyaca ünlü Game Of Thrones dizisinde Sir. Gregor ‘The Mountain’ Clegane karakterini canlandıran, ayrıca 3 kez üst üste “Dünyanın En Güçlü Adamı” seçilen Hafthor Julius Björnsson ile Avrupa’nın önde gelen metal gruplarından ve aynı zamanda Wargaming’in resmi grubu olan Sabaton, GoblinCon’a konuk olarak gelecekler. Oyun dünyasından da birçok ünlüyü ağırlayacak fuarda katılımcılar bu isimlerle tanışma, fotoğraf çektirme şansı yakalayacak. Ayrıca tüm yabancı konukların, katılımcıların sorularını yanıtlayacağı paneller düzenleyecek.

Diğer konuklarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı GoblinCon kapsamında, etkinlik boyunca düzenlenecek ödüllü oyun turnuvaları, cosplay gösterileri, 10 bin TL değerinde ödüllü cosplay yarışması, paneller, imza seansları gerçekleştirilecek. Ayrıca fuarda kurulacak “Lan Party” alanında katılımcılar 72 saat boyunca konaklayabilecek.

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