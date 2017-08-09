Game of Thrones'un tahtını sarsan dizi; Ozark

Netflix'in orjinal içeriği Ozark, 2017 yaz döneminin Game of Thrones'tan sonraki en popüler dizisi.

Dizi özellikle internette geniş bir hayran kitlesine sahip. Dizi, İnternet Veri Tabanı IMDB'de Game of Thrones’tan sonra en popüler ikinci yapım olarak yer alıyor.

İşte Ozark hakkında bilinmesi gerekenler;

Dizi; suç, dram ve gerilim türlerinin bir karışımı niteliğinde.

Dizinin başrollerde Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz yer alıyor.

Jason Bateman, aynı zamanda filmin hem yürütücü yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstleniyor.

Bill Dubuque ve Mark Williams’ın kaleme aldığı projenin baş kahramanı Marty Byrde rolünü de Bateman üstleniyor.

Komedi oyuncusu olarak ünlenen Jason Bateman, bu diziyle komediden drama başarılı bir geçiş yapmasıyla beğeni topluyor.

Başrolde Bateman’a Marty'nin eşi Wendy rolü ile Oscar adayı oyuncu Laura Linney eşlik ediyor.

Dizide Byrdes çifti ve ergenlik çağındaki çocukları Charlotte ve Jonah, her anlamıyla sıradan bir hayat sürmekte olan sıradan bir Amerikan ailesidir. Sıradanlıklarını bozan tek bir durum vardır; o da Marty'nin işi. Chicago'da finans danışmanlığı yapan Marty, aynı zamanda Meksika'daki en büyük uyuşturucu kartelinin, en iyi para aklama aracı olarak da çalışmaktadır. İşler ters gittiğinde, Marty, ailesini Chicago'nun gökdelenlerinden uzağa taşımaya karar verir ve onları Missouri'nin Ozark olarak bilinen Lazy Lake bölgesine yerleştirir.

Baba Marty karakteri, mecbur kalınca 8 milyon doları bir günde nakit olarak toplayıp masaya koyabilecek biri olmasına rağmen, evde akşam yemeği sırasında on dolar harçlık isteyen kızına para vermekten kaçınan ve ona tutumluluk dersi veren prensip sahibi bir adam olarak dikkat çekiyor.

Kadrosunda Esai Morales, Julia Garner, Marc Menchaca, Jason Butler Harner ve Harris Yulin'i de barındıran dizi kapitalizmi, aile ilişkilerini ve hayatta kalma çabasını bu sıradışı Amerikalıların gözünden irdeliyor.

Ozark, Türk seyirciler tarafından, bir başka beğenilen dizi ‘Breaking Bad’e benzetilse de işleyişin daha farklı olduğu dile getirildi. Genel kanı şu yönde: “Breaking Bad’i sevenler bu diziyi de sever!”

Kaynak (NTV)